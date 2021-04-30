回家先吸貓、沒洗澡不能上床！生活中十大強迫習慣你中幾個？

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不這樣做渾身不對勁！

每個人都有不同的習慣，有些人在生活中對於某些事情來說，總有說不上的莫名堅持，雖然自己不能解釋這麼做到底有什麼明顯好處，但也說不上來壞處是什麼，但看在其他人眼中，往往不能理解如此堅持這些習慣，近乎逼迫自己的原因是為什麼！

今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，網友熱議生活中無傷大雅的小習慣有哪些，看看你自己又中了幾個吧！

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No.10 摺疊傘一定要折好

摺疊傘使用完後絕對不是順著轉一圈，綁上就算是收好，一定要把傘頁沿著折痕，一片片整齊的折好並疊在一起才叫做「會收雨傘」。把雨傘弄成凌亂不堪，像一坨醬菜糾結在一起的樣子，可會讓有強迫折雨傘習慣的人看了都超不爽！

網友怎麼說：

「我看到別人的傘很亂都想幫他折」

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No.9 廁所不上最後一間

就像有些人上廁所絕對不上第一間，認為第一間通常最多人使用，潛意識覺得比較容易髒，有些人則是堅持不上最後一間。雖然問他們原因也講不出個所以然，不過有許多鬼故事都是以最後一間廁所為背景，有網友認為是因此受到影響才產生這種習慣。

網友怎麼說：

「下意識的不會想上最後一間」

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No.8 訊息通知要全部點掉

對於習慣保持手機畫面乾淨的人而言，不管是未讀訊息右上角跳出的紅色圈圈數字，還是通知提醒，只要看到都一定要把它點掉，絕對不允許它一直存在那裡，更完全無法理解怎麼有人可以累積到破千仍然無動於衷！

網友怎麼說：

「寧願已讀不回也不想跳在那未讀」

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No.7 睡覺腳趾不能露出棉被外

大家睡覺通常都有自己習慣的睡姿，不管是正躺、側躺還是大字躺，有些人卻特別在乎腳趾有沒有露出來，一定要把棉被末端往下反折，壓在腳下創造出一個完整包覆的空間，由此獲得無比的安心感。就算天氣再熱也認為要這麼做，才不會像鬼片裡面演的從腳「被抓走」！

網友怎麼說：

「露出來就睡不著了T_T」

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No.6 洗完澡絕不出門

對於這些人而言，洗完澡如果還出門就會覺得自己又「髒掉了」，甚至連下去超商買消夜、寄包裹，只要是讓自己暴露在外面的空氣當中都不行，因此洗完澡就休想他們再踏出家門一步。除非真的有什麼萬不得已的事情，才會在洗完澡後重新出門，但回來後也會再洗一次澡。

網友怎麼說：

「洗完不出門，除非是開車去買得來速」

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No.5 東西一定要吃完

東西不小心點太多真的吃不下時，儘管知道已經是無法收回的沉沒成本，還是會覺得應該要把食物吃光，甚至是踩雷買到很難吃的食物時，也會強迫自己要全部吃掉。但不浪費食物本來就是一種美德，有這種強迫小習慣也沒什麼不好啦！

網友怎麼說：

「小時候被恐嚇說沒吃完就是下地獄吃掉」

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No.4 回家要先吸貓

不同於別人回到家第一件事是先打開電視，或是往床上一攤，對於貓奴來說，幾乎有不少飼主都有吸貓的強迫習慣，每天回到家第一件事就是抱起自己的主子大口猛吸，認為只有吸完貓才能感受到真的回到家中的感覺啊！

網友怎麼說：

「流汗的肉墊更是極品」

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No.3 牙膏從後面擠

正常擠牙膏本來就是順著從最下面擠，快用完時也不用再麻煩的從最底部往上推，但有些人就喜歡從中間或亂擠。別小看牙膏怎麼擠，只是一個不重要的小問題，可是有可能成為夫妻吵架的爭端啊！

網友怎麼說：

「原本也是從中間，被男友念了一次就改成尾巴擠了」

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No.2 吃咖哩飯不能拌開

吃咖哩飯你是哪一派？有些人習慣拌開吃或是覺得根本沒有差，但也有人堅持咖哩、飯一定要分開來，口感才會好吃，小心翼翼的不讓咖哩醬「汙染」到白飯，一口醬一口飯的慢慢吃。不同的派別也一度在網路上引起論戰，到底哪一種方法比較好吃只能說見仁見智啦！

網友怎麼說：

「不喜歡飯濕濕的但又愛吃咖哩」

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No.1 沒洗澡絕對不上床

對於有「床潔癖」的人來說，床，就像是無人能隨意侵犯的神聖領域，就連自己也規定只有洗完澡才能上床。別說是回到家一屁股坐在床上的行為，沒有洗好澡、換上乾淨的衣服都絕對不能碰，如果有朋友來家中作客，當然也是禁止接近自己的床鋪聖域！

網友怎麼說：

「覺得床是洗乾淨才能碰的地方，無論什麼原因沒洗澡就是不能碰」

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