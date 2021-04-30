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梅雨季將至 鄭明典：南部缺水考驗才正要開始

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
「報天氣 - 中央氣象局」PO出雨量氣候分布圖，可知中南部豐、枯水期的降水差異明顯。圖／取自「報天氣 - 中央氣象局」
「報天氣 - 中央氣象局」PO出雨量氣候分布圖，可知中南部豐、枯水期的降水差異明顯。圖／取自「報天氣 - 中央氣象局」

「南部缺水考驗才正要開始」，中央氣象局鄭明典在臉書表示，南部枯水期明顯，用水規畫很單純，所以不會緊張。進入豐水期，雨何時到、到多或到少，影響就很大。規畫太保守是浪費水資源，規畫太充裕，缺水的代價又很高。所以真正的考驗通常是在雨季的前期，也就是梅雨季，這是梅雨研究在台灣算是重要研究課題的原因。

氣象局官方臉書粉專「報天氣 - 中央氣象局」提出望「梅」止渴新解，打趣比喻當春雨偏少時僅能盼望梅雨來解水庫之渴。例句中南部水庫普遍水情不佳，各水庫只能望梅止渴。

「報天氣 - 中央氣象局」PO出雨量氣候分布圖，台灣中南部的枯水期大致從10月開始，秋冬季除了東部外，西半部降水相對較少，春季北部開始有春雨進帳，5月中旬至6月中旬受梅雨影響，中南部降水最為明顯。梅雨季結束後緊接著是7-9月的颱風季，所以中南部豐、枯水期的降水差異明顯，而當颱風季結束後又回歸為枯水期，如此循環。

「報天氣 - 中央氣象局」表示，雖然大眾盼望豪大雨的來臨以緩解目前水庫缺水的窘境，但別忘要提前做好汛期前的準備。

氣象局 梅雨 水庫 鄭明典 天氣動態

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