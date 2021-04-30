下周三降雨 彭啟明：梅雨鋒面5月中旬有發展的條件

天氣風險公司總經理彭啟明在臉書粉專「氣象達人彭啟明」表示，前兩天鋒面通過，終於下了一場4月份最大的雨勢，全台灣幾乎都下了雨，以西北部在桃竹苗到雙北最多，對乾旱不無小補，但仍有不小的落差，頂多增加一兩天的水資源庫存量而已，預期水情燈號應該還是維持現狀，繼續撐到一波較大雨勢接近，還是要節約用水。

今天清晨有點涼，北部都會跌到15-16度，空曠區域12-13度，中部19-20度，南部22-23度，東半部15-21度，今天將顯著回溫轉晴，中午各地都有機會接近或突破30度，而且未來幾天到下周二都很類似，將是像夏天非常炎熱的天氣類型。

溫度回升，彭啟明說，未來觀察重點是南部的午後雷陣雨是否會發展，不過這幾天的條件並不充分，要有顯著的午後熱對流頗難，可能有較零星的發展，目前在大氣環境上還沒有充分的條件。

彭啟明說，下一波的變化是下周三，有道鋒面南下掠過，有機會類似前兩天的雨勢，但強度上的預測仍有很大變動空間，這道還不是典型的梅雨鋒面，預期降雨並不會太多。

他說，今年4月份的降雨顯著的偏少已經是事實，西半部許多縣市只有歷史平均值的兩到四成，若減去前兩天的雨勢，更是少得可憐。

展望5月將進入梅雨鋒面好發的季節，彭啟明說，在西南季風發展已經有在醞釀趨勢，但典型梅雨鋒面要幾個條件配合得剛剛好，才有機會生成，目前預期是5月中旬逐漸發展，有梅雨鋒面發展的條件，5月底到6月上旬的發展會較好，但可能不若傳統梅雨鋒面滯留的條件那麼好，可能平均累積降雨只有平均值的一半，還是偏少機會較高，短期間能夠解旱的條件仍不存在，還是需要多撐久一點，等待機會。

「但梅雨鋒面也代表劇烈天氣的發生」，彭啟明說，常常會有短延時強降雨，有時出現一小時下接近七八十或是百毫米的降雨發生，過去幾年也伴隨類似災情出現，尤其是降雨不見得下在較郊區的集水區，而是在都會地區，多數地方是難承受這種劇烈降雨，抗旱同時也要積極做防汛的演練準備。

他說，這幾天好天氣不見得有好空氣，除了西半部本地大氣穩定影響的光化反應汙染，近期在北方有沙塵暴發展，也可能有境外汙染加進來墊高汙染物濃度，敏感族群要稍微留意。