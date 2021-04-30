勞動節連假好天氣 下周三鋒面影響可望降雨

中央氣象局發布濃霧特報，今天中南部地區及金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，馬祖及南投已出現能見度不足200公尺的現象。

今天北部及東北部早晚天氣較涼，東部、東南部及南部地區有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，午後山區有零星短暫陣雨；明天各地及澎湖、金門、馬祖大多為晴到多雲，僅東部及東南部地區有零星短暫雨；各地氣溫舒適微熱。今、明兩天中南部地區及金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度。

周日至下周二宜花東地區有局部短暫雨，各地大多為多雲時晴，午後山區有局部短暫陣雨；各地氣溫舒適微熱。

下周三鋒面影響，北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲。

下周四東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後山區有局部短暫陣雨。

明天至下周二中南部及金、馬地區易有局部霧或低雲影響能見度，交通往返請注意航班資訊。

5月7至9日各地大多為晴到多雲，午後山區有零星短暫陣雨；春天天氣變化快速，隨時留意最新氣象資訊。