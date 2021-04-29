全面防堵對岸挖角！勞動部禁止人力銀行刊登大陸職缺

全面防堵對岸挖角人才！勞動部近日發函給各大人力銀行，要求不得刊登企業召募人員赴中國大陸就業的職缺資訊，並要求全面下架，違者恐最重罰50萬元。其中，積體電路、半導體或IC產業更被列為關鍵產業，將加重處罰。

勞動部日前發函給人力銀行指出，近年受美中科技戰影響，大陸半導體產業積極透過挖角及滲透等手法建立自主供應鏈，而台灣半導體研發人才儼然成為大陸鎖定挖角目標，因此依政院今年4月召開「研商防制人才挖角會議」指示，依兩岸人民關係條例第34條「未經許可之大陸地區勞務不得在台灣地區從事廣告活動」、第35條規定「從事台灣地區人民赴大陸地區就業之人力仲介業務列為禁止項目」，要求業者將就業地點涉及中國者先行下架。

勞動部勞動力發展署就服組組長陳世昌解釋，兩岸人民關係條例第34條規範的是刊登職缺廣告行為，35條所規範的是仲介、媒合國人赴陸就業，所以35條規範的是仲介行為。

他表示，在台灣，原則上禁止刊登工作地點在大陸的職缺，但過去有一種例外狀況就是當台灣企業經經濟部投審會許可，去中國大陸投資，且在當地有實際營業行為，該公司就可以在台灣刊登在大陸地區職缺廣告。

陳世昌說，過去基於兩岸產業交流頻繁，勞動部因此採寬鬆認定，對於所謂大陸地區勞務的認定是受雇於大陸企業，如果是台灣企業將員工派駐到大陸工作，就不屬於大陸地區勞務的概念，因此排除管制。

陳世昌表示，近幾個月，由於中國大陸對台灣半導體、紅色供應鏈產業強力挖角，對台灣國際競爭產業造成威脅，因此行政院要求各部會積極處理因應，經濟部在4月召開會議，會中決議有關大陸地區勞務的定義必須從嚴解釋、管制。

勞動部發展署署長施貞仰表示，發函給業者後，已請業者先自行清查相關職缺。她說，這是現在國家的兩岸政策，但不代表人民不能到中國大陸工作，只是限制不能在人力銀行、媒體上刊登招募廣告，依據法規，廣告職缺可罰10萬至50萬、仲介行為則開罰5萬至500萬。

她強調，由於有多種態樣，需再做進一步討論，現階段希望先下架，勞動部之後將研擬裁量基準。對於企業是否能在公司官網單獨招募，也需要再討論。最快下周將邀人力銀行及相關單位開會。

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