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草埔森永隧道 4月30日中午12時起開放大型重型機車通行
公路總局在2020年6月30日中午12時試辦草埔森永隧道大型重型機車通行，試辦期間委託中華民國運輸學會辦理「試辦草埔森永隧道通行大型重型機車計畫」評估草埔森永隧道開放大型重型機車通行適宜性，就各項指標檢視無明顯差異，2021年4月30日中午12時起，草埔森永隧道將正式開放大型重型機車通行。
公路總局指出，草埔森永隧道長4617公尺，將為國內首座通行大型重型機車長隧道，公路總局第三區養護工程處已多次與屏東縣、台東縣警察、消防與衛生單位辦理大型重型機車事故演練，隧道內有科技執法設備，完善取締功能，已完成所有的應變整備及部署，維護隧道行車秩序。
公路總局指出，試辦期間委託中華民國運輸學會辦理「試辦草埔森永隧道通行大型重型機車計畫」，觀測大型重型機車的行車秩序、行為、環境、安全等四大指標，評估草埔森永隧道開放大型重型機車通行適宜性，試辦通行迄今尚無重大交通事故發生，就各項指標檢視無明顯差異。
台9線草埔至安朔路段現已開放小客車、大客車與43噸以下非管制大貨車通行，交控中心24小時監視控管以維行車安全。隧道及高架橋段均設有科技執法設備，警方將不定時巡邏，執法取締違規駕駛行為，提醒用路人在隧道內禁止變換車道，大型重型機車同小型車，請與前車保持50公尺，大型車請與前車保持100公尺安全距離，請駕駛人確實遵守規定，各車種相互尊重、循序行車，嚴禁超速、超車，不可有惡意逼車等違規行為。
公路總局三工處呼籲，行車前請先至三工處網站，瞭解行車安全須知及各種行車管制規定，並多運用公路總局智慧化省道即時資訊服務網（http://168.thb.gov.tw）。
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