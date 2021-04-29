鳥群入侵桃機關場 華航低油量急喊「Mayday」轉降松機

桃園機場今驚傳有鳥群入侵跑道，一整天下來，跑道就至少關閉了六次，總計四架航機受到影響，其中華航CI153自大阪關西機場返抵桃機的載貨航機，更因為低油量又無法下降，緊急喊出「Mayday」求救訊號，轉降到松山機場，並在今天下午4時5分落地，這也是松山機場首次有A350廣體客機降落。

華航表示，因桃園機場受鳥擊影響關閉跑道，華航今天總計三班載貨航班轉降其他機場，包括CI153大阪至桃園轉降松山，及CI782胡志明市至桃園、CI5880馬尼拉智桃園轉降高雄。其中CI153班機因在空中等候時間較久，松山機場給予優先降落。三班載貨航班皆順利轉降，將待加油後返航。

桃機航務處說，今天下午3點多的時候，有一群家燕入侵跑道，大小大概就是像麻雀一樣，大約50公克左右，也因為鳥群入侵，導致機場跑道關了六次，總計四架航班受到影響，其中一架轉降松機，三架轉降高雄。

航務處也提到，有時候突然鋒面經過，鳥群就會跑進來，當場已加強驅離，航機並未受損。