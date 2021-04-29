觀光局參山處推4騎旅 6月暢遊到11月

「不會太快也不會太慢，以騎自行車、時速15公里的速度欣賞台灣美景剛剛好！」觀光局參山處29日宣布，將於6月至11月於獅頭山、梨山、八卦山等三個風景區推出4條老少咸宜的自行車觀光行程，活動結合觀光圈資源，遊客可參觀酒莊、體驗部落文化及品嚐當地特色美食等，邀請大家一同輕踩自行車，展開一場自行車深度旅遊。

參山處代理處長曹忠猷表示，參山處今年6月份開始陸續推出「二林水深度農遊單車行」、「獅頭山小鎮騎旅」、「梨山果香騎旅」、「八卦山自行車嘉年華」等活動，邀請愛好自行車旅遊的遊客到參山轄內來騎自行車，以時速15公里的漫遊步調，發掘參山各景點之美。觀光局副局長林信任笑說：「走路太慢，坐車又太快，以騎自行車、時速15公里的速度欣賞台灣美景剛剛好。」

本次「2021參山騎旅」自行車系列活動，特別邀請到小D、Linda及一輪3位單車網紅參與，「二林水深度農遊單車行」由單車網紅小D帶領車友從高鐵彰化站出發，騎經二林溪斗酒莊體驗葡萄酒產業；「獅頭山小鎮騎旅」由單車網紅Linda帶領遊客品嚐茶韻古味、體驗擂茶DIY及欣賞湖光山色美景。兩個活動即日起開放報名。

「梨山果香騎旅」則有2種不同路線選擇，將自5月5日開放報名，「中進梨山」自東勢出發，沿途可體驗部落文化，最後攻頂福壽山農場，較具挑戰的「北進梨山」由宜蘭火車站出發，一路上坡前往武陵農場，最後挑戰梨山至福壽山農場天池的坡道騎程，體驗海拔2000公尺雲端上的壯遊。

活動壓軸是「八卦山自行車嘉年華」，由單車網紅一輪領騎在縣道139的八卦山，途經鳳山寺、松柏嶺遊客服務中心，抵達終點會場水心之初大草原後，會安排表演、攤位展售及趣味競賽，活動將自8月1日開放報名。

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