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8種常見夜市小吃熱量曝光 這一樣讓網友驚呼：一直以為很健康
台灣擁有「美食王國」之稱，當中的夜市小吃更是遠近馳名，就連外國人來台也一定會造訪。而夜市的美食百百種，每一樣都相當吸引人，就有營養師列出常見8種小吃熱量，其中有一樣讓網友看了也大吃一驚。
營養師朱瑞君在臉書寫道夜市的美食太多，每一攤都讓人覺得很香很想吃，但吃美食的同時也要注意熱量，她特別列出8種常見夜市小吃熱量排行供網友參考。
1.炸彈蔥油餅 685kcal/份
2.潤餅 435kcal/份
3.沙威瑪 400kcal/份
4.排骨酥 395kcal/100g
5.烤魷魚 375kcal/支
6.烤香腸 250kcal/支
7.糖葫蘆 100kcal/支
8.雞蛋糕 60kcal/塊
朱瑞君在文末還特別提醒民眾，雞蛋糕1塊是60卡，通常一份會有5到8塊，熱量也算有點高。
貼文一出讓愛吃美食的網友嚇到，許多人都對於潤餅熱量高居第二感到訝異，「我一直以為減重可以吃潤餅耶」、「被潤餅騙了好久，想說都是蔬菜蛋」、「潤餅熱量竟然比沙威瑪高」、「潤餅怎麼會那麼高？」對此，朱瑞君也回應說潤餅主要是因為內容物有糖跟花生粉，才會讓熱量如此之高。
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