快訊

兩岸拚造艦 大陸新船如「下水餃」 習近平中國夢引來西方圍堵

讓美國再次勞動！拜登4兆1千億「下一代新政」社福大擴張

聽新聞
test
0:00 / 0:00

八旬婦不「開心」 北榮瓣中瓣術無痛搶救心臟二度狹窄

聯合報 / 記者陳碧珠／台北即時報導
北榮心臟外科醫師張效煌(左三)以及 心臟內科醫師陳嬰華(中)率領北榮經導管團隊推出瓣中瓣手術，宛如經導管主動脈瓣膜置換手術(TAVI)2.0升級版，患者不用全身麻醉及插管，手術約50分鐘即可完成。圖/北榮提供
北榮心臟外科醫師張效煌(左三)以及 心臟內科醫師陳嬰華(中)率領北榮經導管團隊推出瓣中瓣手術，宛如經導管主動脈瓣膜置換手術(TAVI)2.0升級版，患者不用全身麻醉及插管，手術約50分鐘即可完成。圖/北榮提供

主動脈在人體扮演心臟血流通往全身大門的角色，隨著老化，80歲後狹窄盛行率約2%-3%，嚴重恐會衰竭導致死亡，以往置換主動脈瓣膜的病人，再置換率仍有5%，傳統手術卻因易沾黏及嚴重出血，風險不小。台北榮總發展「瓣中瓣」手術，讓原本瓣膜正常運作，患者不需全身麻醉、插管，三年來併發症0.9%。

80歲的唐媽媽，在72歲時罹患主動脈瓣膜狹窄合併升主動脈瘤，以傳統開心手術置換主動脈瓣膜，同時進行升主動脈修補，術後復原良好。但近期唐媽媽走路、爬樓梯會喘，再度就醫，發現第一次置換植入的豬瓣膜已退化狹窄，需再次手術。考量唐媽媽已屆高齡，北榮建議施行「瓣中瓣」手術，降低年長可能的風險與傷害。

北榮總心臟外科醫師張效煌表示，經導管主動脈瓣膜置換手術（Trans-catheter Aortic Valve Implantation，簡稱TAVI），是治療主動脈瓣膜嚴重狹窄的低侵入性手術，不僅可以置換主動脈瓣膜，也可運用在已接受過傳統主動脈瓣膜置換手術的患者身上。

瓣中瓣就是運用TAVI，在原本的瓣膜再裝一個支架瓣膜，原本的不拆掉，宛如TAVI2.0升級版，可讓年紀大的長者盡快回到正常的生活型態，降低二次手術風險。

TAVI手術一般經由股動脈（腹股溝處）輸送導管到心臟，透過導管植入支架瓣膜，再把瓣膜狹窄的部位撐開，但有些病人可能會因為置放的位置比較深，容易壓迫到心臟的「電傳導系統」，導致心跳過慢，甚至可能會造成心跳停止，需放置心律調節器治療。

北榮自99年5月迄今已完成近300例TAVI手術，包含瓣中瓣手術約20例，而107年至今三年多來，接受TAVI 手術的110位病人，成功率達百分之百，且無任何病人於手術中死亡、中風或其他合併症產生，僅有0.9 %患者需置入永久性心律調節器。

張效煌同時表示，TAVI醫材已於今年2月納入健保給付，只要80歲以上患者、曾接受心臟手術，經由二位心臟專科醫師判定開刀危險性過高的患者皆可適用，給付也包含瓣中瓣手術，是瓣膜置換手術治療新選擇。

解決老人家主動脈瓣膜狹窄二度發生，北榮透過「瓣中瓣」手術降低年長患者再置換風險。圖/北榮提供
解決老人家主動脈瓣膜狹窄二度發生，北榮透過「瓣中瓣」手術降低年長患者再置換風險。圖/北榮提供

手術 患者

延伸閱讀

切除子宮輸卵管致病患引發更年期障礙 婦產科醫師遭訴

植牙有哪些注意事項？ 牙醫告訴你6個一定要知道的重點

口罩國家隊董座攝護腺肥大 微創術後續打拚防疫

汪汪淚眼有得治！台大雲林分院新式手術無傷口、恢復快

相關新聞

台灣少子女化問題世界第一 專家：政府資源投在錯誤方向

我國少子女化問題在世界先進國家中排名第一，連帶影響我國未來產業、經濟與國力發展，立院衛環委員會今舉辦「我國面對少子女化困...

滑手機救雨林！95國人民一年標註9萬衛星影像 教AI抓濫墾

近日台灣水情緊張，乾旱反映的正是迫在眼前氣候變遷危機。4月22日世界地球日，來看看人工智慧如何透過保護生物多樣性，拯救人類的未來。

雲端發票獨享 蘇建榮：500元獎大增40萬組至百萬組

財政部長蘇建榮今天表示，將從3、4月期起一次增開40萬組新台幣500元雲端發票專屬獎，使中獎組數由現行60萬組提高至10...

當重金屬樂團碰上宅男駭客 閃靈和唐鳳用音樂「增幅」世界

望著身旁頂著搖滾爆炸頭、畫著星星眼睛的唐鳳，Freddy忍不住吐槽：「這樣的唐鳳 ，看起來好像沒有以前聰明！」回報以微笑眼神，唐鳳也不客氣地回擊：「我也覺得你這個打扮，比MV裡還有親和力。」

春季最後一道鋒面到 今晚到明天7縣市大雨特報

今年春季最後一道鋒面今晚到明天接近通過，中央氣象局說全台都有降雨機率，其中又以北部跟中部山區慎防大雨，稍早氣象局也針對7...

不受拘束的自由之心 宋慧喬：希望能成為不在意他人眼光的人

韓國女星宋慧喬穿上Fendi春夏新裝，與BAZAAR分享著出道以來，如何讓自己保持一顆不受外界拘束的自由之心，以及隨著年齡增長，對於「演戲」一事，心態上所迎來的蛻變。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。