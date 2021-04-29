八旬婦不「開心」 北榮瓣中瓣術無痛搶救心臟二度狹窄

主動脈在人體扮演心臟血流通往全身大門的角色，隨著老化，80歲後狹窄盛行率約2%-3%，嚴重恐會衰竭導致死亡，以往置換主動脈瓣膜的病人，再置換率仍有5%，傳統手術卻因易沾黏及嚴重出血，風險不小。台北榮總發展「瓣中瓣」手術，讓原本瓣膜正常運作，患者不需全身麻醉、插管，三年來併發症0.9%。

80歲的唐媽媽，在72歲時罹患主動脈瓣膜狹窄合併升主動脈瘤，以傳統開心手術置換主動脈瓣膜，同時進行升主動脈修補，術後復原良好。但近期唐媽媽走路、爬樓梯會喘，再度就醫，發現第一次置換植入的豬瓣膜已退化狹窄，需再次手術。考量唐媽媽已屆高齡，北榮建議施行「瓣中瓣」手術，降低年長可能的風險與傷害。

北榮總心臟外科醫師張效煌表示，經導管主動脈瓣膜置換手術（Trans-catheter Aortic Valve Implantation，簡稱TAVI），是治療主動脈瓣膜嚴重狹窄的低侵入性手術，不僅可以置換主動脈瓣膜，也可運用在已接受過傳統主動脈瓣膜置換手術的患者身上。

瓣中瓣就是運用TAVI，在原本的瓣膜再裝一個支架瓣膜，原本的不拆掉，宛如TAVI2.0升級版，可讓年紀大的長者盡快回到正常的生活型態，降低二次手術風險。

TAVI手術一般經由股動脈（腹股溝處）輸送導管到心臟，透過導管植入支架瓣膜，再把瓣膜狹窄的部位撐開，但有些病人可能會因為置放的位置比較深，容易壓迫到心臟的「電傳導系統」，導致心跳過慢，甚至可能會造成心跳停止，需放置心律調節器治療。

北榮自99年5月迄今已完成近300例TAVI手術，包含瓣中瓣手術約20例，而107年至今三年多來，接受TAVI 手術的110位病人，成功率達百分之百，且無任何病人於手術中死亡、中風或其他合併症產生，僅有0.9 %患者需置入永久性心律調節器。