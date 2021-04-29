難治異位性皮膚炎新解方 台大公布口服新藥臨床成果

台灣大約有兩百萬名異位性皮膚炎患者，當中大約十幾萬人屬中重度，使用傳統治療都無效者大約有一萬人左右。這一萬人使用各種藥物的療效都不佳，只能每兩周打一針生物製劑，若未符合給付條件，年藥費高達50萬元。台大醫院參與跨國試驗，發現每天服用新一代口服JAK抑制劑，療效優於生物製劑，台大醫院皮膚部教授朱家瑜表示，有13%受試者病灶消失，原本全身到處紅癢痛，都不復存在。

朱家瑜表示，異位性皮膚炎是慢性反覆發炎性疾病，好發於兒童期，有八成患者在五歲以前就發病，常合併有過敏鼻炎、氣喘等其他過敏性疾病。這次研究18國共收案838人，台灣共16人，台大、北榮、中榮、馬偕、成大、中山都有參與，台大收案占一半以上。

朱家瑜表示，傳統藥物治療可改善50%以上症狀，但可能影響肝腎功能，也有惡心、嘔吐、掉髮等副作用；三年前問世的生物製劑可改善一半的症狀，生活品質也變好，但需要每兩周打一針，患者常需要請假，造成不便。這次跨國研究的口服新藥，臨床感受明顯優於其他藥物，每天口服一顆，更方便也更有效，預計今年上半年可通過美國食藥署審核，下半年可能引進台灣。

台大醫院皮膚部主治醫師詹智傑指出，日、韓及台灣等亞洲人的異位性皮膚炎與歐美不同，亞洲異位性皮膚炎免疫反應較複雜，使用生物製劑單獨調控其中一路徑，雖然副作用很少，但對部分亞洲人效果不彰。新一代口服JAK抑制劑屬免疫調節劑，調節特定路徑，副作用比傳統治療少，但比生物製劑多一些。

朱家瑜提醒，新藥並非對所有患者都有效，仍有二到三成受試者的症狀並未顯著改善，另外也有五到六％受試者出現惡心、容易感染，長痘痘等副作用。副作用不嚴重，經擦藥等處理可改善，由於皮膚傷口變少，細菌感染反而減少。

新藥受試者都是成年人，但青少年試驗在進行中，未來會進入兒童試驗階段，台灣也有兩歲就收案的研究，未來可望在兒童期就有新藥可用，及早停止免疫觸發，讓病症止於童年。

台大醫院皮膚部主治醫師烏惟新表示，目前中重度異位性皮膚炎患者，如果使用其他治療無效，健保給付每兩周注射一劑生物製劑，一劑2.3萬元，每月藥費4.6萬元，一年藥費達50萬元，要價不菲。其他類型的JAK抑制劑用於治療類風濕性關節炎，一顆大約一千多元，若以此估算，異位性皮膚炎日服一顆新藥，藥費會低於生物製劑。

烏惟新表示，大約有五分之一到四分之一的新生兒，會在出生後一兩年內出現異位性皮膚炎症狀，若能積極處理，可減少變成成年型個案的機會。如果家長發現孩子有濕疹等疑似症狀，建議不要只停留在社群媒體上發問和交流，還是要尋求皮膚科或兒科專科醫師的協助。