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1歲女不小心跌坐在串珠遊具上 肛門被粗鐵絲刺傷

聯合報 / 記者王昭月／ 高雄即時報導
高雄長庚李信儀醫師提醒，家中務必選擇安全標章的玩具，也要把玩具收拾好，避免造成不必要的傷害。記者王昭月／攝影
高雄長庚李信儀醫師提醒，家中務必選擇安全標章的玩具，也要把玩具收拾好，避免造成不必要的傷害。記者王昭月／攝影

剛學走路的高雄1歲女童，洗完澡還沒穿好衣服，光著身體走出浴室不小心跌坐在金屬材質的益智串珠玩具上，肛門括約肌被粗鐵絲刺傷2處，送醫動手術。醫師提醒，家中務必選擇安全標章的玩具，也要把玩具收拾好，避免造成不必要的傷害。

收治幼童的高雄長庚醫院兒童外科主任李信儀說，幼童送醫時，其中一處傷口約3公分深，傷及肌肉層，另一處約1.5公分深，所幸僅傷及黏膜，沒傷到直腸，一旦直腸被刺穿，腸內糞便外露汙染腸道，可能引發腹膜炎或敗血症致死。

李信儀說，串珠玩具是居家兒童很喜愛玩的益智遊具，以幾條包覆彩色塑膠的粗鐵絲製成，可讓孩童在軌道上滑動串珠，訓練手眼協調，但這名幼童剛學走，步態不穩，一不小心跌坐在串珠玩具上，突起的粗鐵絲正好插入肛門內。

他提醒，父母要有風險意識，家中一些尖銳用品或玩具要都要收好，並做好防護，另外電器觸電、電風扇絞傷或物品自高處掉落，都是常見的風險，務要營造安全環境，才能避免危險。

益智串珠遊具沒收好，恐會成為傷害小朋友的禍首。圖／高雄長庚醫院提供
益智串珠遊具沒收好，恐會成為傷害小朋友的禍首。圖／高雄長庚醫院提供

手術 長庚

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