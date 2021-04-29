台灣少子女化問題世界第一 專家：政府資源投在錯誤方向

我國少子女化問題在世界先進國家中排名第一，連帶影響我國未來產業、經濟與國力發展，立院衛環委員會今舉辦「我國面對少子女化困境之因應對策」公聽會，與會專家直指，當前政府的少子化因應對策，是把國家資源投在錯誤方向。

台北大學社工系教授陳芬苓表示，我國少子女化問題的重點，不在於已婚不願意生小孩，而是不婚及晚婚族，去年34歲以前女性結婚率僅剩約三成，而35歲已經是高齡化孕婦的狀態。

陳芬苓說，政府雖提高育嬰津貼，但研究指出此舉並未能提高生育率，除非「下重藥」，否則生育率已難挽回；籲應鬆綁在職場限制，甚至比照英國所得稅優惠、法國生第3個小孩後全家水電瓦斯費半價，「下重藥才有改變」。

陳芬苓提到，生育子女對女性工作生涯會造成很大影響，也是少子化原因；日本是Ｍ型，女性會因育嬰退出勞動力市場，但之後會返回；但台灣是單峰型，照顧幼兒退出勞動市場5至7年，屆時回到勞動力市場還能做什麼？

婦女新知基金會秘書長覃玉蓉也說，現在台灣女性照顧幼兒與工作衝突問題，相較世界各國來看更嚴重；政府發錢對生育率毫無助益，準公共化托育也是假託育，65%錢丟到水裏面沒幫助，現在少子女化政策資源投錯方向。

國民黨立委蔣萬安也質疑，政府從2015年起推動人工生殖補助，每年補助15萬，協助不孕夫妻生育，但原目標要增加4000新生兒，但政策推動至今受惠成功的新生兒人數僅7人，與目標值落差太大，政策應擴大給有需求夫婦。

衛福部表示，未來人工生殖補助對象將不侷限中低收入戶以下，但目前仍在研議排富門檻與補助金額，以及是否將人工授精也納入補助範圍；但礙於法令，人工生殖補除非修法，否則目前仍無法納入未婚範圍。

衛福部指出，至3月底為止全國共設置278家公共托育機構，可收托9228名2歲以下幼童；準公共保母2萬2577人，準公共托嬰中心817家，可提供7萬6042個未滿2歲幼兒。

衛福部表示，未來政府將持續布建公共托育設施，目標2024年達555家以上，可提供1萬7556個收托名額；準公共保母與準公共托嬰中心可提供超過5.2萬個類公共托育名額。

財政部賦稅署表示，因應少子化現象，現行綜所稅有提供幼兒學前特別扣除額優惠，減輕國人育兒負擔，鼓勵生育；根據前年度綜所稅結算申報資料，約造福60萬戶，增加可支配所得達21億元。