近日台灣水情緊張，乾旱反映的正是迫在眼前氣候變遷危機。4月22日世界地球日，來看看人工智慧如何透過保護生物多樣性，拯救人類的未來。

不是只有大企業或科學家才能為氣候變遷挺身而出，其實，躺在沙發上動動手指，你也能一同保護亞馬遜雨林。

群眾外包標註人為開發，AI預測亞馬遜雨林破壞

每年，亞馬遜雨林能吸收大氣中數十億噸的二氧化碳，然而它正在快速消失。去年4月22日世界地球日，SAS與國際應用系統分析研究所（IIASA）以群眾外包的方式，號眾民眾到手機上的亞馬遜雨林辨識APP，透過人類的眼睛來協助檢視及判斷雨林影像，回報各類林業活動造成的微小跡證，以補足AI尚未學習或識別出的人為開發跡象，共同訓練與優化AI演算法，協助更準確評估及預測森林砍伐狀況。

SDG15-氣候變遷-人工智慧-AI

SAS與IIASA以群眾外包的方式，讓民眾在手機上檢視並判斷雨林影像。圖片來源：截自亞馬遜雨林辨識APP

從去年世界地球日至今年2月，已有來自全球95國家的民眾，為近九萬張亞馬遜雨林的衛星圖像進行分類。群眾外包協助優化亞馬遜雨林的AI模型，加快了過去需要數年才能完成分析的工作，向負責保護的組織和政府發出警報，以推動關鍵的應對政策，更進一步保護雨林。

環境遭到破壞，生物也會遭受威脅，比如蜜蜂。

小小的蜜蜂，對生態環境及糧食有大大的影響。全球80%的糧食作物都是透過蜜蜂授粉，可以說，人類進食時，每咬四口食物，就有一口是來自蜜蜂的貢獻。

為滿足全球人口持續成長的需求，聯合國教科文組織報告指出，2050年，農產品必須比現在增產70％。然而，由於蜜蜂承受寄生蟲、疾病、環境風險、女王蜂死亡與營養不良等壓力源，每年冬天全球約有30%的蜂巢會毀損，蜜蜂的死亡率正逐漸攀升。

因此，為了確保未來糧食安全，我們開始用AI技術關注蜜蜂的數量及健康，展開「拯救蜜蜂大作戰」。

SAS與非營利組織Bee Downtown合作，啟動「蜂巢物聯網」創新專案，開發生物聲監測系統——以物聯網技術，在蜂巢中佈建感測器與微型麥克風，並在周邊架設鏡頭進行影像辨識，試圖用AI技術了解蜜蜂的健康程度。

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我們將蜂巢數據即時更新至雲端，並連續量測蜂巢內外的重量、溫度、濕度、飛行活動和聲音，以機器學習分析蜂巢的聲音，了解蜜蜂的健康、壓力、蜂群活動，並確保女王蜂是否失靈。若有新女王峰出現，也可警示養峰人，而不用破壞蜂巢進行人工檢查。

此外，當蜜蜂找到好的食物來源，會回到蜂巢，透過「搖擺舞」傳達食物的確切位置。挪威公司Amesto NextBridge，也將SAS機器學習技術應用在自動解碼、分析蜜蜂的舞步，讓養蜂人了解蜜蜂的覓食地點，進一步考慮在新覓食處建立新的蜂巢。（延伸閱讀｜薄酒萊如何新鮮準時送到你手中？酒莊用AI預測供需 退貨減80%｜SAS專欄）

物種快速滅絕，AI發現瀕危物種威脅

除了用智慧物聯網掌握蜜蜂的健康，AI自然語言處理技術，也正被科學家用來評估物種瀕臨滅絕的速度。目前，全世界已知的動植物物種超過700百萬，知道哪些物種正受到威脅，是防止滅絕的第一步。

然而，光是評估瀕危物種，專家們就必須審閱大量學術期刊與數據來源；這個過程大量仰賴人力，昂貴且耗時，很難追上物種實際生存條件的改變，使瀕危物種評估十分具有挑戰性。

為解決這個問題，SAS與保護生物多樣性的非營利組織NatureServe合作，以文字分析衡量動植物受到威脅的程度。

過去，每個物種的人工審閱持續，最多需耗費100小時；但透過AI自動審核學術期刊中對特定物種的最新見解，可將時間降到數小時內，也使每五到十年就要重新審閱的瀕危評估，能更頻繁地進行，及早發現瀕危物種。

氣候變遷危機，使整個生態系統變化速度快到即將超出人類經驗、科學理解和傳統建模能力的程度，也令人類越來越難有效及早預防。透過AI和數據分析，能闡明地球生態系統間的相互關係，加快分析速度，及時發現環境災害及威脅，為地球的未來盡一份心力。

「全文轉載自未來城市(地球日，滑手機救雨林！95國人民一年標註9萬衛星影像 教AI抓濫墾 )，欲了解更多智慧科技，請上未來城市官網。