水情燈號轉燈有譜？王美花：下周明朗
近日各地降雨讓大地稍有解渴，經濟部長王美花今到高雄視察水情，談到水情轉燈號可能性，她說，目前評估高雄水情燈號應不至於惡化，至於中部供五停二等措施是否調整，經過下周的總體觀測研判才會明朗。
環團人士提醒，在氣候變遷威脅下，缺水可能成為新常態，建議不能靠臨可掘井，要有長遠規畫來因應缺水危機。王美花說，亢旱的因應對策包含節水、增加水源及調水，例如高雄新增62口抗旱水井，預計在5月底前每天可增加48萬噸用水，對解除高雄旱象危機幫助相當大。
王美花也強調，這62口抗旱水井不會有造成地層下陷風險，有觀測井，隨時掌握地質穩定度。
高雄市長陳其邁表示，從4月1日至27日，高雄平均節水率達到10.94%，總節水量441.90萬噸，相當於節省1.7個澄清湖水庫蓄水量，預計在5月7日，澄清湖就能達到滿水位。
陳其邁強調，以多元方式開闢水源才是根本之道，若高屏溪上游伏流水每天能增加10萬噸供水，高雄水情就會更加穩定。陳也說，預估到6月中旬前，高雄水情應能維持穩定狀態，甚至會是第一個水情反轉的縣市。
缺水警報
▪【整理包】哪個水庫蓄水量最差 下波停水危機是哪？
▪【圖輯】停水真麻煩！生活節儲水妙方一次看
▪【圖輯】水情吃緊！看民眾苦中作樂的逗趣限水生活
▪【多圖】半世紀最慘旱災「缺水旱象奇景」浮出水面
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言