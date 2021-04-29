快訊

5月3日起與1到3類公費對象「同住者」 可打公費疫苗

再增本土案例！華航染疫燒向社區？ 諾富特主管4月17日就有症狀

水情燈號轉燈有譜？王美花：下周明朗

聯合報 / 記者王慧瑛／高雄即時報導
經濟部長王美花（左）、高雄市長陳其邁今天中午到南水局高屏溪攔河堰管理中心討論水情對策。記者王慧瑛／攝影
經濟部長王美花（左）、高雄市長陳其邁今天中午到南水局高屏溪攔河堰管理中心討論水情對策。記者王慧瑛／攝影

近日各地降雨讓大地稍有解渴，經濟部長王美花今到高雄視察水情，談到水情轉燈號可能性，她說，目前評估高雄水情燈號應不至於惡化，至於中部供五停二等措施是否調整，經過下周的總體觀測研判才會明朗。

環團人士提醒，在氣候變遷威脅下，缺水可能成為新常態，建議不能靠臨可掘井，要有長遠規畫來因應缺水危機。王美花說，亢旱的因應對策包含節水、增加水源及調水，例如高雄新增62口抗旱水井，預計在5月底前每天可增加48萬噸用水，對解除高雄旱象危機幫助相當大。

王美花也強調，這62口抗旱水井不會有造成地層下陷風險，有觀測井，隨時掌握地質穩定度。

高雄市長陳其邁表示，從4月1日至27日，高雄平均節水率達到10.94%，總節水量441.90萬噸，相當於節省1.7個澄清湖水庫蓄水量，預計在5月7日，澄清湖就能達到滿水位。

陳其邁強調，以多元方式開闢水源才是根本之道，若高屏溪上游伏流水每天能增加10萬噸供水，高雄水情就會更加穩定。陳也說，預估到6月中旬前，高雄水情應能維持穩定狀態，甚至會是第一個水情反轉的縣市。

經濟部長王美花（左）、高雄市長陳其邁（右）今天中午到南水局高屏溪攔河堰管理中心討論水情對策。記者王慧瑛／攝影
經濟部長王美花（左）、高雄市長陳其邁（右）今天中午到南水局高屏溪攔河堰管理中心討論水情對策。記者王慧瑛／攝影
經濟部長王美花（右）、高雄市長陳其邁今天中午到南水局高屏溪攔河堰管理中心討論水情對策。記者王慧瑛／攝影
經濟部長王美花（右）、高雄市長陳其邁今天中午到南水局高屏溪攔河堰管理中心討論水情對策。記者王慧瑛／攝影
經濟部長王美花（左）、高雄市長陳其邁（中）今天中午到南水局高屏溪攔河堰管理中心討論水情對策。記者王慧瑛／攝影
經濟部長王美花（左）、高雄市長陳其邁（中）今天中午到南水局高屏溪攔河堰管理中心討論水情對策。記者王慧瑛／攝影
經濟部長王美花、高雄市長陳其邁今天中午到南水局高屏溪攔河堰管理中心討論水情對策。記者王慧瑛／攝影
經濟部長王美花、高雄市長陳其邁今天中午到南水局高屏溪攔河堰管理中心討論水情對策。記者王慧瑛／攝影
經濟部長王美花（左）、高雄市長陳其邁今天中午到南水局高屏溪攔河堰管理中心討論水情對策。記者王慧瑛／攝影
經濟部長王美花（左）、高雄市長陳其邁今天中午到南水局高屏溪攔河堰管理中心討論水情對策。記者王慧瑛／攝影

王美花 抗旱 澄清湖

延伸閱讀

經長：台積電先進製程 會留在台灣

歐盟邀設廠？王美花：台積電先進製程以台灣為基地

台中重兵部署抗旱 總統：水情仍嚴峻

影／陪總統視察台中抗旱水井 王美花：盼維持供5停2

相關新聞

水情燈號轉燈有譜？王美花：下周明朗

近日各地降雨讓大地稍有解渴，經濟部長王美花今到高雄視察水情，談到水情轉燈號可能性，她說，目前評估高雄水情燈號應不至於惡化...

旱情嚴峻！ 黃偉哲：盡人事也要靠天的力量

台南市長黃偉哲今天參加安平區開台天后宮的祈雨大典，他表示，很多事情既要盡人事，但也要看天，強調市府積極採取節流與開源的各...

連夜人工增雨！凌晨3點曾文水庫燃焰劑 可望進帳50萬噸

水利署人工增雨團隊根據中央氣象局提供的資料顯示，鋒面可能對嘉義山區影響雖然輕微，今天凌晨3點在曾文水庫燃放焰劑，曾文水庫...

持續降雨！石門、寶山水庫3天進帳百萬噸 焰劑彈留雨

桃園地區今天上午持續降雨，雨勢雖然沒昨天大，但是綿綿細雨不斷。水利署掌握機會上午在石門水庫、寶山水庫集水區施放高空煙彈，...

水情吃緊！空軍在中部集水區上空執行人工增雨作業

國內水情吃緊，空軍今在中部集水區上空，執行人工增雨作業，盼能豐沛降雨量，協助紓緩缺水情形。空軍第六混合聯隊第十空運大隊，...

中部下雨了！水利署：德基、鯉魚潭水庫約進帳250萬噸

中央氣象局說，受鋒面昨晚到今天通過影響，全台都有降雨機率，其中又以北部跟中部山區慎防大雨。中部民眾關切是否能挹注水庫？水...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。