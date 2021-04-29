水情燈號轉燈有譜？王美花：下周明朗

近日各地降雨讓大地稍有解渴，經濟部長王美花今到高雄視察水情，談到水情轉燈號可能性，她說，目前評估高雄水情燈號應不至於惡化，至於中部供五停二等措施是否調整，經過下周的總體觀測研判才會明朗。

環團人士提醒，在氣候變遷威脅下，缺水可能成為新常態，建議不能靠臨可掘井，要有長遠規畫來因應缺水危機。王美花說，亢旱的因應對策包含節水、增加水源及調水，例如高雄新增62口抗旱水井，預計在5月底前每天可增加48萬噸用水，對解除高雄旱象危機幫助相當大。

王美花也強調，這62口抗旱水井不會有造成地層下陷風險，有觀測井，隨時掌握地質穩定度。

高雄市長陳其邁表示，從4月1日至27日，高雄平均節水率達到10.94%，總節水量441.90萬噸，相當於節省1.7個澄清湖水庫蓄水量，預計在5月7日，澄清湖就能達到滿水位。

陳其邁強調，以多元方式開闢水源才是根本之道，若高屏溪上游伏流水每天能增加10萬噸供水，高雄水情就會更加穩定。陳也說，預估到6月中旬前，高雄水情應能維持穩定狀態，甚至會是第一個水情反轉的縣市。 經濟部長王美花（左）、高雄市長陳其邁（右）今天中午到南水局高屏溪攔河堰管理中心討論水情對策。記者王慧瑛／攝影 經濟部長王美花（右）、高雄市長陳其邁今天中午到南水局高屏溪攔河堰管理中心討論水情對策。記者王慧瑛／攝影 經濟部長王美花（左）、高雄市長陳其邁（中）今天中午到南水局高屏溪攔河堰管理中心討論水情對策。記者王慧瑛／攝影 經濟部長王美花、高雄市長陳其邁今天中午到南水局高屏溪攔河堰管理中心討論水情對策。記者王慧瑛／攝影 經濟部長王美花（左）、高雄市長陳其邁今天中午到南水局高屏溪攔河堰管理中心討論水情對策。記者王慧瑛／攝影

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