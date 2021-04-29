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異位性皮膚炎新解方 口服新藥療效勝生物製劑

中央社 / 台北29日電

全台約有1萬至2萬名成人罹患中重度異位性皮膚炎，飽受搔癢抓到體無完膚之苦。台大醫院跨國研究臨床試驗證實，最新一代口服新藥療效勝生物製劑。

台大醫院今天舉行記者會，分享該院研究團隊自2014年起參與異位性皮膚炎新藥研發，在全球18國共同執行第3期臨床試驗，使用最新一代口服JAK抑制劑可有效治療中重度異位性皮膚炎患者，成果已於今年3月25日刊登於國際知名期刊「新英格蘭醫學期刊」（TheNew England Journal of Medicine）。

JAK是一種傳遞發炎反應的激酶，這項JAK抑制劑全球性臨床試驗共收案約838名試驗，其中台灣收案16人，由台大醫院、北榮、中榮、馬偕、成大醫院及中山醫院參與，台大醫院受試者占全台半數。

試驗結果發現，每天服用JAK抑制劑治療12週後，7成患者病灶分數改善75％，顯著優於對照組（27％）及注射型生物製劑（58％）。至於常見副作用為噁心，還有長痘痘但擦藥物即可，幾乎沒人因為副作用停藥。

台大醫院皮膚部主治醫師朱家瑜表示，以往嚴重異位性皮膚炎的治療方式包含紫外線、口服免疫抑制劑等，療效都不到5成且副作用不少，近年生物製劑對於中重度的異位性皮膚炎雖有療效，但療效較慢；相較之下，JAK抑制劑因為專一性高，副作用少、療效更好。

朱家瑜說，預計今年上半年美國會審查核准此項口服新藥上市，台灣最快可能下半年審查，預估未來上市後，患者口服新藥就能達到更好效果，要價可能會比生物製劑價格更低，可以免打針。

異位性皮膚炎是最常見的慢性皮膚發炎疾病，臨床症狀通常發生在嬰兒時期開始出現，盛行率約為10％至20％，會出現全身嚴重搔癢、紅腫、流湯流水或乾燥脫屑。

根據臨床推估，異位性皮膚炎在成年人的盛行率會降至2％左右，但主要病徵就是極度發癢，許多患者會抓到流血，最可怕的是晚上睡覺特別癢，對白天上班、上課影響大，甚至會因發炎皮膚出現恐龍皮外觀，交友受困擾，對身心壓力很大。

台大醫院皮膚部主治醫師烏惟新說，JAK抑制劑是一款全新的藥物，臨床試驗收案對象都是成年人，所以未來新藥上市對象僅限於成人，若安全性得到證實，會進一步進行12歲以上青少年、6歲以上兒童臨床試驗。

台大醫院 異位性皮膚炎 患者

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