台積電慈善基金會 推展偏鄉技職教育、公益節能

4月初台鐵太魯閣號事故發生後，台積電慈善基金會為現場救災人員添購1200套新制服，在網路上引發熱議，網友盛讚。台積電慈善基金會董事長張淑芬今回憶表示，她到現場時看到救災人員衣服沾染血跡、肉末，想替辛苦的消防員洗掉恐懼與悲傷，除發想為他們購買新制服，也當場發紙條讓基層人員表達需求。

台積電慈善基金會今舉行「攜手送愛，點亮幸福」，張淑芬一一報告基金會服務專案內容。張淑芬表示，台積電慈善基金會偏鄉教育有3支箭，除了協助孩童培力多元教育、學科教育，更加上技職教育的推廣，結合企業夥伴、政府與學校，提供培訓及實習機會，讓孩子擁有一技之長，同時彌補企業缺工問題。

她指出，基金會與大金空調合作，邀請大金專業講師，投入30個小時培訓屏東縣佳冬高農的學生，由台積電慈善基金會支付培訓費，參訓學生還可以到大金空調實習，甚至成為正式員工。

環境教育部分，張淑芬說，基金會長期為弱勢機構進行修繕及建設太陽能板，隨著環境議題日趨重要，也希望能擴大社福綠電範圍，並選定日照充足、執行經驗豐富的台南市做起，協助弱勢機構、家戶節電。

張淑芬說，裝設太陽能板的過程中常遇到違建問題，一度讓基金會動彈不得，所幸得到地方政府協助，透過台南市政府、偕同成大、崑山科大技術團隊，不僅為社福機構建置太陽能綠電，也推廣省電LED燈管更新。

此外，台積電也建置「愛築積」智慧能源管理系統，所有太陽能板發電量會回傳至愛築積系統，即時掌握太陽能板的能量轉換效率，確保運作正常，更重要的是將發電效益轉換成更平易近人的數據，如減少多少碳排或是拯救多少樹木，讓民眾有感。

張淑芬表示，基金會預計在未來兩到三年在台南市、屏東縣投入9000萬的太陽能建置經費，預計未來20年可產出5千萬度綠電，減少2400萬kg的碳排放，相當於多種植了10萬棵樹，等於17座大安森林公園的樹木量；並投入2000萬經費，協助3000戶自然人與25家社福機後更換LED省電燈管，累積1整年省的電費，可多供應32萬份營養午餐。

談及日前親自造訪花蓮，關懷太魯閣號事故相關人員，張淑芬說，她當時只做兩件事，她在禮堂看到第一批進到火車裡面的救災人員，看著他們衣服上沾染了血跡、肉末，深感那是洗不掉的恐懼與悲傷，於是決定幫全省各地參與太魯閣號事故搶救的警義消人員換新制服，「把惡夢換下來」;此外，她還當場發紙條，讓現場人員寫下需求，而且「保證紙條不會讓他們長官看」。

最後總計有8處消防隊受益、600名消防員更換了新裝備，每人兩套新制服，總共1200套，經費總共約9400萬。張淑芬說，5月初就可開始為消防員量衣服尺寸，預計5月底就可拿到新衣服。

不僅如此，張淑芬還在台積電i公益募捐平台號召台積電員工響應，總共有7300名員工參與募捐，募集約1700萬元善款；基金會也整合了衛福部心口司與亞洲大學心理系資源，讓罹難者家屬、事故傷者、救災人員有管道尋求協助。