辣椒素混合肺癌藥物 可有效治療肺癌

將辣椒素混合到肺癌藥物中，對於防堵肺癌有所幫助。國外研究指出，辣椒之所以會有辛辣的口感，原因在於辣椒內含有辣椒素，而辣椒素和其他藥物混合後，對於減緩肺癌細胞活性有所幫助。專家表示，肺癌罹患者的存活率低，癌細胞攻擊性也強，若能善加利用辣椒素，有助治療肺癌。

傳統藥物和化療有缺陷

Study Finds報導，美國維吉尼亞州馬歇爾大學的研究團隊發現，辣椒中的辣椒素對減緩肺癌細胞活性有異，並以辣椒素為原料，製成非刺激性的合成藥物，雖然尚在實驗階段，但未來有望讓肺癌患者使用。

研究負責人Piyali Dasgupta表示，肺癌是存活率低，且極具侵略性的癌症。他表示，過去治療肺癌，一來用的是化療，雖然效果顯示，但腫瘤容易復發，二來會使用FDA核准的愛萊諾迪肯，然而根據統計，此藥物只對不到3%的患者有明顯效果，因此醫學界亟需改善愛萊諾迪肯，增加對抗癌細胞的效果。

兩種物質混合減低癌細胞活性

美國癌症學會報導，經過團隊研究，顯示辣椒素對於抵抗肺癌有益處，但辛辣的口味對部分人來說難以接受，甚至會引發噁心、胃痛和灼熱感，不過研究認為在適量食用的前提下，這些副作用並不會傷害身體，但為了避免不舒服的情況，研究人員使用合成的辣椒素類似物質（俗稱arvanil）代替真正的辣椒素。

若將arvanil單獨使用在癌症細胞上，效果並不顯著，但如果和愛萊諾迪肯混合使用，兩種物質結合後有效降低癌細胞活性。研究團隊之一的博士生傑米．佛黎德曼德曼表示，若將兩種物質成功結合，不只可以打擊癌細胞，也能作為化療後，防止癌細胞復發的藥物。

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