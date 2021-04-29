快訊

5月3日起與1到3類公費對象「同住者」 可打公費疫苗

再增本土案例！華航染疫燒向社區？ 諾富特主管4月17日就有症狀

聽新聞
test
0:00 / 0:00

辣椒素混合肺癌藥物 可有效治療肺癌

台灣醒報 / 記者陳是祈╱台北報導

將辣椒素混合到肺癌藥物中，對於防堵肺癌有所幫助。國外研究指出，辣椒之所以會有辛辣的口感，原因在於辣椒內含有辣椒素，而辣椒素和其他藥物混合後，對於減緩肺癌細胞活性有所幫助。專家表示，肺癌罹患者的存活率低，癌細胞攻擊性也強，若能善加利用辣椒素，有助治療肺癌。

傳統藥物和化療有缺陷

Study Finds報導，美國維吉尼亞州馬歇爾大學的研究團隊發現，辣椒中的辣椒素對減緩肺癌細胞活性有異，並以辣椒素為原料，製成非刺激性的合成藥物，雖然尚在實驗階段，但未來有望讓肺癌患者使用。

研究負責人Piyali Dasgupta表示，肺癌是存活率低，且極具侵略性的癌症。他表示，過去治療肺癌，一來用的是化療，雖然效果顯示，但腫瘤容易復發，二來會使用FDA核准的愛萊諾迪肯，然而根據統計，此藥物只對不到3%的患者有明顯效果，因此醫學界亟需改善愛萊諾迪肯，增加對抗癌細胞的效果。

兩種物質混合減低癌細胞活性

美國癌症學會報導，經過團隊研究，顯示辣椒素對於抵抗肺癌有益處，但辛辣的口味對部分人來說難以接受，甚至會引發噁心、胃痛和灼熱感，不過研究認為在適量食用的前提下，這些副作用並不會傷害身體，但為了避免不舒服的情況，研究人員使用合成的辣椒素類似物質（俗稱arvanil）代替真正的辣椒素。

若將arvanil單獨使用在癌症細胞上，效果並不顯著，但如果和愛萊諾迪肯混合使用，兩種物質結合後有效降低癌細胞活性。研究團隊之一的博士生傑米．佛黎德曼德曼表示，若將兩種物質成功結合，不只可以打擊癌細胞，也能作為化療後，防止癌細胞復發的藥物。

【更多精采內容，詳見

肺癌 癌細胞 患者

延伸閱讀

未吸菸女性罹肺癌多！LDCT篩檢 將補助2高風險族群

台大肺癌免疫療法 去甲基化藥物助攻

增強肺癌免疫療法新曙光 台大估兩年後進臨床試驗

老藥新用 台大醫發現血癌藥助肺癌免疫治療存活率

相關新聞

后翼不棄兵！從小模到實力派演員 許瑋甯：哪怕只有0.1都是大進步

獅子座的許瑋甯，曾經是汲汲營營、帶著主觀生活的人；如今，她放下固執，卻邂逅越來越多新的火花。隨遇而安，帶她遇見更好的人、更好的事與更好的自己。

春季最後一道鋒面到 今晚到明天7縣市大雨特報

今年春季最後一道鋒面今晚到明天接近通過，中央氣象局說全台都有降雨機率，其中又以北部跟中部山區慎防大雨，稍早氣象局也針對7...

辣椒素混合肺癌藥物 可有效治療肺癌

將辣椒素混合到肺癌藥物中，對於防堵肺癌有所幫助。國外研究指出，辣椒之所以會有辛辣的口感，原因在於辣椒內含有辣椒素，而辣椒素和其他藥物混合後，對於減緩肺癌細胞活性有所幫助。

台積電慈善基金會 推展偏鄉技職教育、公益節能

4月初台鐵太魯閣號事故發生後，台積電慈善基金會為現場救災人員添購1200套新制服，在網路上引發熱議，網友盛讚。台積電慈善...

天天「香檳酒」罹口腔癌…60歲的他靠這招重獲新生

余登財今年60歲，從高中開始接觸菸、酒、檳榔，出社會後從事機台操作工作，菸檳習慣更兇，幾乎每天都在吸菸、嚼食檳榔，直到8...

塑膠布、網袋等農業廢棄物無處去 陳吉仲允1個月提方案

台灣每年約有10萬多公斤非生物性農產廢棄物，包括塑膠布、廢棄菇包塑膠袋、漁產廢棄物及批發市場果菜廢棄包裝等，立委今天批評...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。