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天天「香檳酒」罹口腔癌…60歲的他靠這招重獲新生
余登財今年60歲，從高中開始接觸菸、酒、檳榔，出社會後從事機台操作工作，菸檳習慣更兇，幾乎每天都在吸菸、嚼食檳榔，直到8年前發現罹患舌癌二期才痛定思痛，積極訓練復健，現在的他比起常人有更健碩的身形和體力，也成為口癌防治與臉部平權的活動代言人之一。
余登財經常在國中小校園，以自身罹癌經驗，警示年輕學子遠離菸、酒、檳榔等致癌物質，或到街頭募集發票捐款，為其他病友打造更好的復健與服務環境。但發現罹癌之初，他不但否認自己生病，還指責醫院詐騙，社工親至家庭訪視時，也以各種理由拒絕關心。
社工師劉怡均指出，雖然政府單位與醫療院所不斷倡導口腔粘膜篩檢，但實際上有許多口腔癌病友都是忍到不能再忍才就醫，或忽視術後復健的重要性，而許多病友從事零工，發病後無法工作，往往也讓家庭陷入經濟困境。
根據衛福部2018年統計，國人罹患口腔癌以男性居多，是女性患者的10.8倍，發生年齡的中位數為57歲，但劉怡均指出，實際上有許多病友的年齡在30至40歲間。
劉怡均說，許多病友與社工電話聯繫時語氣虛弱無力，由於術後影響口語表達，可能也會影響心理狀態；如果能早期發現，口腔癌病友5年內存活率高達8成，且完整持續接受復健訓練，都可以維持相當程度的生活品質，鼓勵每位病友都不要輕易放棄。
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