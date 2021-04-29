快訊

5月3日起與1到3類公費對象「同住者」 可打公費疫苗

再增本土案例！華航染疫燒向社區？ 諾富特主管4月17日就有症狀

聽新聞
test
0:00 / 0:00

天天「香檳酒」罹口腔癌…60歲的他靠這招重獲新生

聯合報 / 記者朱冠諭／桃園即時報導
余登財8年前發現罹患舌癌二期，積極訓練復健，現在的他比起常人有更健碩的身形和體力，也成為口癌防治與臉部平權的活動代言人之一。圖／陽光基金會提供
余登財8年前發現罹患舌癌二期，積極訓練復健，現在的他比起常人有更健碩的身形和體力，也成為口癌防治與臉部平權的活動代言人之一。圖／陽光基金會提供

余登財今年60歲，從高中開始接觸菸、酒、檳榔，出社會後從事機台操作工作，菸檳習慣更兇，幾乎每天都在吸菸、嚼食檳榔，直到8年前發現罹患舌癌二期才痛定思痛，積極訓練復健，現在的他比起常人有更健碩的身形和體力，也成為口癌防治與臉部平權的活動代言人之一。

余登財經常在國中小校園，以自身罹癌經驗，警示年輕學子遠離菸、酒、檳榔等致癌物質，或到街頭募集發票捐款，為其他病友打造更好的復健與服務環境。但發現罹癌之初，他不但否認自己生病，還指責醫院詐騙，社工親至家庭訪視時，也以各種理由拒絕關心。

社工師劉怡均指出，雖然政府單位與醫療院所不斷倡導口腔粘膜篩檢，但實際上有許多口腔癌病友都是忍到不能再忍才就醫，或忽視術後復健的重要性，而許多病友從事零工，發病後無法工作，往往也讓家庭陷入經濟困境。

根據衛福部2018年統計，國人罹患口腔癌以男性居多，是女性患者的10.8倍，發生年齡的中位數為57歲，但劉怡均指出，實際上有許多病友的年齡在30至40歲間。

劉怡均說，許多病友與社工電話聯繫時語氣虛弱無力，由於術後影響口語表達，可能也會影響心理狀態；如果能早期發現，口腔癌病友5年內存活率高達8成，且完整持續接受復健訓練，都可以維持相當程度的生活品質，鼓勵每位病友都不要輕易放棄。

復健 社工 口腔癌

延伸閱讀

開燈睡覺罹癌風險增55%！研究建議做一事 還能改善睡眠品質

藍波罹癌後投身教育 自曝健康現況

用嗓過度釀職災 「我愛紅娘」主持人驚傳罹癌

莫名胃口差、常脹氣小心是胃癌！ 醫警告：這些用餐習慣恐增罹癌風險

相關新聞

后翼不棄兵！從小模到實力派演員 許瑋甯：哪怕只有0.1都是大進步

獅子座的許瑋甯，曾經是汲汲營營、帶著主觀生活的人；如今，她放下固執，卻邂逅越來越多新的火花。隨遇而安，帶她遇見更好的人、更好的事與更好的自己。

春季最後一道鋒面到 今晚到明天7縣市大雨特報

今年春季最後一道鋒面今晚到明天接近通過，中央氣象局說全台都有降雨機率，其中又以北部跟中部山區慎防大雨，稍早氣象局也針對7...

辣椒素混合肺癌藥物 可有效治療肺癌

將辣椒素混合到肺癌藥物中，對於防堵肺癌有所幫助。國外研究指出，辣椒之所以會有辛辣的口感，原因在於辣椒內含有辣椒素，而辣椒素和其他藥物混合後，對於減緩肺癌細胞活性有所幫助。

台積電慈善基金會 推展偏鄉技職教育、公益節能

4月初台鐵太魯閣號事故發生後，台積電慈善基金會為現場救災人員添購1200套新制服，在網路上引發熱議，網友盛讚。台積電慈善...

天天「香檳酒」罹口腔癌…60歲的他靠這招重獲新生

余登財今年60歲，從高中開始接觸菸、酒、檳榔，出社會後從事機台操作工作，菸檳習慣更兇，幾乎每天都在吸菸、嚼食檳榔，直到8...

塑膠布、網袋等農業廢棄物無處去 陳吉仲允1個月提方案

台灣每年約有10萬多公斤非生物性農產廢棄物，包括塑膠布、廢棄菇包塑膠袋、漁產廢棄物及批發市場果菜廢棄包裝等，立委今天批評...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。