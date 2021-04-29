塑膠布、網袋等農業廢棄物無處去 陳吉仲允1個月提方案

台灣每年約有10萬多公斤非生物性農產廢棄物，包括塑膠布、廢棄菇包塑膠袋、漁產廢棄物及批發市場果菜廢棄包裝等，立委今天批評，台灣提倡農業，卻沒有協助農民妥善處理農業廢棄物，不能自己燒、載去焚化爐也被拒絕。農委會主委陳吉仲說，會在一個月內提出農業及漁業廢棄物的解決對策。

立法院今天邀請陳吉仲備詢，立委邱議瑩說，農民會用黑色膠布覆蓋在農地上，因為可以保濕及防雜草，可是這種黑色膠布一年使用量超過1萬公噸，最近有農民反映不知道該怎麼處理黑色膠布，其他繩子、網子等農業廢棄物也是一樣狀況，不能自己燒，但有時載去焚化爐也被拒絕，政府提倡農業，卻沒告訴農民應該如何處理農業廢棄物，而漁業廢棄物更會直接影響海洋生態。

根據農委會統計，2019年非生物性農業廢棄物有10萬2665公斤，其中農產廢棄物將近1.3萬公斤，包括塑膠膜、塑膠布、塑膠網及廢棄菇包塑膠袋，另外漁產廢棄物有7.4萬公斤，還有批發市場的果菜、花卉、漁產廢棄包裝超過1.5萬公斤。

陳吉仲表示，除了黑色膠布或繩子、網子以外，還有果樹套袋、保麗龍、樹枝等廢棄物都必須處理，但重點是收集及處理成本很高，這部分可由農業部門負責，收集完再給環保單位，必須一個區域、一個區域處理，例如補助粉碎機器做成生物碳，但因為規模跟頻率問題，不需要一個農民買一台，而是用區域方式來執行。

邱議瑩說，現在政府針對農業廢棄物都有訂定相關規定，可是實務上農民根本無法處理，縱然有一大堆規定也沒用。應該將現在有的規範列舉、整理出來，甚至交由各地方政府農業單位、農會、合作社，讓農民可以清楚知道，休耕後的廢棄物應該如何處理及清運，政府有哪些協助管道。

陳吉仲說，每次下鄉，從南投、嘉義、高雄到屏東，都有許多農民反映類似問題，會在一個月內提出農業廢棄物及漁業廢棄物的解決辦法。