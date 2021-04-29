交通部提台鐵6大改革 新城際列車最快10月東部服務

台鐵太魯閣號事故後，交通部今於行政院會報告「台灣鐵路管理局改革方向」，在安全改革措施部分提出六大方向，將台鐵新建工程原則改由鐵道局辦理，同時新城際列車將優先投入宜花東服務，第1列預計6月底到港，經性能測試及試運轉，最快10月投入營運；今年底計3列可投入營運。

交通部指出，在0402事故搶救及搶修工作告一段落後，交通部立即依據行政院長蘇貞昌提出「安全」、「安定」以及「轉型」等三大目標，加速規劃及落實推動台鐵改革工作。蘇貞昌今邀集各部會首長代表，聽取「台灣鐵路管理局改革方向」簡報，內容以「安全改革措施」為主軸，確立台鐵推動轉型改革策略方向。

交通部指出，在「204件臨軌工程全面停工檢視」，截至4月28日共計有15件34項缺失，目前已完成缺失改善計11件27項，由鐵道局辦理改善複查；剩餘的標案，將由鐵道局於5月15日前全面完成複查完畢，安全無虞後始得復工。

另外，在台鐵新建工程部分，包括邊坡、橋梁、隧道，和車站，將由鐵道局辦理，讓台鐵局專注於提升軌道運輸及養護維修。

交通部並指出，將成立北中南東地區協調中心，指派資深主管於各區協調工電聯檢、運機聯運、斷電施工、夜間維修等多單位的協調議題，並將於4月30日前完成各中心辦公處所建置，5月1日開始運作，並由台鐵局長親赴各中心辦理區主任佈達並召開第一次會議。

交通部表示，也將全面檢視及施作邊坡防護、防止異物入侵，針對明顯不穩定的A級邊坡，及疑似明顯不穩定的B級邊坡，進行工程改善，無法改善者則建置預警系統，至於屬無明顯不穩定的C級邊坡，共1660處，將重新精密檢測，以確定是否辦理防護措施，預計今年完成。

交通部指出，除了強化工地安全管理責任，新城際列車將優先投入宜花東服務。交通部表示，新城際列車(EMU3000型)為12輛1編組，每列次提供538個座位，第1列預計6月底到港，經性能測試及試運轉，最快10月投入營運；今年底計3列可投入營運。