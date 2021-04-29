不當解雇、勞工告贏 中研院：該員2年半請病假出國5次

中研院遭爆勞資爭議。台灣高等教育產業工會今指出，陸續收到中研院職員反映包含違規解僱、刁難請假、職場霸凌處理機制不足等問題，甚至有中研院勞工因請假爭議遭解雇一狀告上法院，今年3月獲判勝訴。對此，中研院回應，該員屢以病假、生理假、事假等事由，兩年半內隱匿出國旅遊達5次，嚴重影響內部秩序紀律、研發業務進度，也違反勞動契約及工作規則，尤其去年新冠肺炎疫情期間，該員隱匿出國事實，更對中研院帶來風險。

中研院智財技轉處薛姓員工去年因請假爭議，遭中研院懲戒性解僱，為釐清法律程序走上訴訟一途，今年3月獲一審勝訴。但法院判勞方勝訴後，至今並未恢復薛姓員工的工作權，甚至有意上訴。

中研院表示，中研院給假規定遠優於勞基法，病假15天、事假5天都全薪，但薛姓前員工屢次濫用請假制度，以請病假、生理假、事假等不實事由，兩年半內隱匿出國旅遊達5次，每次出國13至24天不等，除嚴重影響內部秩序紀律，也違反勞動契約及工作規則，情節重大；尤其在疫情期間，她仍以此手法隱匿出國旅遊事實，更對中研院防疫工作帶來莫大風險。

中研院說，薛姓前員工因不實請假造成業務延宕，對研發成果推廣業務造成嚴重損害，也多次於上班時間撰寫及發表個人旅遊部落格文章，並曾於正常下班時間後滯留辦公室上網從事私務，謊稱加班，嚴重影響中研院人事管理及公務推動。

目前此個案已進入司法程序，終止僱傭契約關係亦經本院考核審核委員會審議，一切均依勞基法及相關程序辦理。

對於有員工投訴遭刁難請假及處理職場霸凌機制不良，中研院說，實情是該名張姓勞方代表出勤狀況異常，無故擅離職守，違規數十次、時數超過100小時，且屢勸不改，因張姓員工為累犯，因此在核准其請假時，須據實審核其請假事由，並無刁難，中研院對於職場霸凌也都有依法採取必要措施。

至於約聘人員採不定期契約一事，中研院則說，為避免誤解，目前本院刻正修正契約書格式中。