明茲身體不適 小提琴家魏靖儀代打演出柴可夫斯基

世界級小提琴家什洛莫．明茲（Shlomo Mintz）因身體不適，取消演出，原本4月30日台北市立交響樂團合作音樂會改由青年小提琴家魏靖儀代打，演出柴可夫斯基「D大調小提琴協奏曲」。

同場音樂會則由指揮殷巴爾與北市交演出柴可夫斯基「第五號交響曲」，整場音樂會以柴可夫斯基經典為主軸，帶給樂迷不同感受。

小提琴家明茲睽違11年再次與北市交合作，並提前來台完成「14+7」隔離檢疫流程，樂迷們無不引頸期盼，票房早就銷售一空。然而明茲因故無法演出，緊急改由小提琴家魏靖儀代打。

魏靖儀是2015年比利時伊麗莎白女王國際音樂大賽桂冠優勝，演出深獲好評，這次受邀緊急代打，將演出柴可夫斯基「D大調小提琴協奏曲」，這也是柴可夫斯基唯一一首小提琴協奏曲作品。

除了協奏曲外，下半場將帶來柴可夫斯基「E小調第五號交響曲」，該作是柴可夫斯基晚期三大交響曲之一，以緩慢而黝暗的單簧管開啟貫穿全曲的「命運」主題，終曲也以「命運」主題收尾，反映了作曲家以音樂面對命運所帶來的人生巨變。

「紳士與命運之舞」音樂會將於4月30日舉行，地點在台北市中山堂，相關購退票資訊詳見北市交官網與OPENTIX兩廳院文化生活系統。