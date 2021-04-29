快訊

提升我空軍距外打擊能力？對台軍售AGM-154評析

清大演說全文／為何不用高利率治房市？ 彭淮南回應「4字關鍵」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

明茲身體不適 小提琴家魏靖儀代打演出柴可夫斯基

中央社 / 台北29日電

世界級小提琴家什洛莫．明茲（Shlomo Mintz）因身體不適，取消演出，原本4月30日台北市立交響樂團合作音樂會改由青年小提琴家魏靖儀代打，演出柴可夫斯基「D大調小提琴協奏曲」。

同場音樂會則由指揮殷巴爾與北市交演出柴可夫斯基「第五號交響曲」，整場音樂會以柴可夫斯基經典為主軸，帶給樂迷不同感受。

小提琴家明茲睽違11年再次與北市交合作，並提前來台完成「14+7」隔離檢疫流程，樂迷們無不引頸期盼，票房早就銷售一空。然而明茲因故無法演出，緊急改由小提琴家魏靖儀代打。

魏靖儀是2015年比利時伊麗莎白女王國際音樂大賽桂冠優勝，演出深獲好評，這次受邀緊急代打，將演出柴可夫斯基「D大調小提琴協奏曲」，這也是柴可夫斯基唯一一首小提琴協奏曲作品。

除了協奏曲外，下半場將帶來柴可夫斯基「E小調第五號交響曲」，該作是柴可夫斯基晚期三大交響曲之一，以緩慢而黝暗的單簧管開啟貫穿全曲的「命運」主題，終曲也以「命運」主題收尾，反映了作曲家以音樂面對命運所帶來的人生巨變。

「紳士與命運之舞」音樂會將於4月30日舉行，地點在台北市中山堂，相關購退票資訊詳見北市交官網與OPENTIX兩廳院文化生活系統。

延伸閱讀

禁賣電子煙 北市議會初審通過

北市9大專108人曾到台北清真寺 要求自主管理

MLB／張育成代打運氣不佳 擊出強勁平飛球進手套

《BBC 藍色星球II》影像音樂會 世界地球日籲民眾關注海洋生態

相關新聞

別損失250元！ 農遊券使用期限只到明天 3.6萬張還沒用

「農遊券2.0」使用期限只到明天，否則就會失效，農委會統計，截至昨天為止還有超過3.6萬張沒用完，農委會指出，每張「農遊...

春季最後一道鋒面到 今晚到明天7縣市大雨特報

今年春季最後一道鋒面今晚到明天接近通過，中央氣象局說全台都有降雨機率，其中又以北部跟中部山區慎防大雨，稍早氣象局也針對7...

交通部提台鐵6大改革 新城際列車最快10月東部服務

台鐵太魯閣號事故後，交通部今於行政院會報告「台灣鐵路管理局改革方向」，在安全改革措施部分提出六大方向，將台鐵新建工程原則...

防拋飛事故 交部擬修法：大客車駕駛未繫安全帶加重罰

蘇花公路遊覽車事故造成6死、39傷，部分乘客遭拋出車外，也讓遊覽車繫安全帶話題再度受到各界關注。多名立委今也在立院交委會...

不當解雇、勞工告贏 中研院：該員2年半請病假出國5次

中研院遭爆勞資爭議。台灣高等教育產業工會今指出，陸續收到中研院職員反映包含違規解僱、刁難請假、職場霸凌處理機制不足等問題...

明茲身體不適 小提琴家魏靖儀代打演出柴可夫斯基

世界級小提琴家什洛莫．明茲（Shlomo Mintz）因身體不適，取消演出，原本4月30日台北市立交響樂團合作音樂會改由...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。