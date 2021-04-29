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召回1189輛遊覽車 交部：部分車輛座椅安裝和審驗不符

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
蘇花公路日前發生遊覽車撞山意外，造成6死、39傷的慘劇，運安會認定遊覽車體結構有系統性問題，發出安全通告。圖／消防局提供
蘇花公路日前發生遊覽車撞山意外，造成6死、39傷的慘劇，運安會認定遊覽車體結構有系統性問題，發出安全通告。圖／消防局提供

蘇花公路日前發生遊覽車撞山意外，造成6死、39傷的慘劇，運安會認定遊覽車體結構有系統性問題，發出安全通告，交通部為此召回1189輛遊覽車進行檢視，確認座椅安裝方式是否符合當初送驗型式。交通部今透露，確實有部分車輛的座椅安裝方式和當初送驗的型式不符，車安中心還在比對中。

立委洪孟楷今上午在立院交委會質詢時提到，蘇花公路遊覽車撞山事件，召回的1189輛遊覽車，到底狀況如何？

路政司長陳文瑞表示，目前召回的1189輛，大部分車輛和當初審驗的型式是一致的，但確實有部分車輛不符，車安中心還在比對中，不過基本上，當初檢驗的時候，對於安全都有做最必要的檢查，經過檢查，座椅都安全。

不過洪孟楷質疑，1189輛遊覽車中，至少有10輛以上的車輛，和當初送檢原廠型式不符，現在又說座椅安全，這不是把關單位的矛盾嗎？現在又讓這些車輛繼續營運，不就是交通部幫業者背書嗎？

洪孟楷更怒批，這不是和台鐵一樣嗎？當初太魯閣號事故就說邊坡工程要全面停工，隨後又說部分邊坡工程復工，接著又說全台都停工，一件事情反反覆覆；現在遊覽車的狀況一樣，說要徹底稽查，發現型式不符，全部車輛又可以順利運行，這不等同於交通部背書。

對此，交通部次長陳彥伯表示，1189輛遊覽車是在進行座椅安裝上的檢驗，因為都沒有重大安全疑慮，所以都回到線上營運。

陳彥伯說，如果有車輛製造商沒有依照合格證打造合格車輛，我們有相關安全召回檢驗的辦法，車安中心還在比對中，看看打造的車輛和審驗型式是不是一致，如果沒有一致，就會送到交通部，要求製造廠改正，且要複檢合格才會上路。

遊覽車 洪孟楷 蘇花公路

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