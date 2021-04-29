快訊

鄭文燦證實：諾富特飯店1名主管染疫 400多人撤離至少14天

7旬染疫男跳舞「沒戴口罩百人照」曝光 舞蹈教室回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

汽燃稅改革有望 交通部透露：朝重量或里程徵收研議

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
現行汽燃稅為隨車徵收，隨著電動車興起，再加上減碳能源話題受到各界關注，汽燃稅改革話題討論多年。本報資料照片
現行汽燃稅為隨車徵收，隨著電動車興起，再加上減碳能源話題受到各界關注，汽燃稅改革話題討論多年。本報資料照片

現行汽燃稅為隨車徵收，隨著電動車興起，再加上減碳能源話題受到各界關注，汽燃稅改革話題討論多年。交通部次長陳彥伯今上午在立院交委會透露，指已交代運研所研究，目前會朝向全車重量，或是里程徵收的方式進行研議。

立委李昆澤林俊憲等人今上午在立院交委會時再度提及汽燃稅改革話題。李昆澤說，汽燃稅每年徵收高達530億元，是可以確保相關道路維護管理的費用，但最讓人詬病的是公平的問題，也就是無法反應車輛的使用量、道路使用量，這是汽燃稅隨車徵收的問題，若可以改成隨油徵收，不僅可以反映車輛使用量，還可以鼓勵購買電動車。

李昆澤也說，隨里程徵收，涉及車上的診斷設備，可能會增加車輛的安裝成本，交通部在面對社會大眾繳納汽燃稅時，應該要讓民眾知道相關公平性和相關經費來源使用方式，說明隨車徵收優缺點、隨油徵收、隨里程徵收的優缺點。

林俊憲則說，電動機車愈來愈多，逐年暴增，不用繳交燃料稅，但卻有使用道路，基於使用者付費的概念，既然使用道路，但大家就應該要共同分攤道路維護費，目前政府只補助購買電動車，卻沒有補助稅金，政府法令明顯跟不上時代。

陳彥伯表示，隨油徵收大概只會收到200億元，根據估算，如果要收到530億元汽燃稅，自用小客車每公升油價要應加3.7元，也就是將近4元。

陳彥伯說，考量徵收成效，里程徵收是未來走向，隨著科技進化成電動車後，車上設備可精準記錄，目前已交代運研所研究，會朝全車重量，或是里程徵收的方式進行研議。

陳彥伯 李昆澤 林俊憲

延伸閱讀

「利潤少又要躲火車」低價、缺工 台鐵工程陷惡性循環

王國材 首提台鐵國營「公司化」

林俊憲：孫文要是真成仙 第一件事先懲罰現在的國民黨

台61台南將軍增設休息站 地方爭取現曙光

相關新聞

別損失250元！ 農遊券使用期限只到明天 3.6萬張還沒用

「農遊券2.0」使用期限只到明天，否則就會失效，農委會統計，截至昨天為止還有超過3.6萬張沒用完，農委會指出，每張「農遊...

汽燃稅改革有望 交通部透露：朝重量或里程徵收研議

現行汽燃稅為隨車徵收，隨著電動車興起，再加上減碳能源話題受到各界關注，汽燃稅改革話題討論多年。交通部次長陳彥伯今上午在立...

春季最後一道鋒面到 今晚到明天7縣市大雨特報

今年春季最後一道鋒面今晚到明天接近通過，中央氣象局說全台都有降雨機率，其中又以北部跟中部山區慎防大雨，稍早氣象局也針對7...

召回1189輛遊覽車 交部：部分車輛座椅安裝和審驗不符

蘇花公路日前發生遊覽車撞山意外，造成6死、39傷的慘劇，運安會認定遊覽車體結構有系統性問題，發出安全通告，交通部為此召回...

因應五一連假 高鐵今加開1班次南下列車

五一勞動節連假將屆，為加強服務勞動節疏運期間南下旅運需求，台灣高鐵公司表示，將於今天自南港站加開1班次南下各站停靠之全車...

實驗教育就是打破一切規則？ 家長想得太夢幻 學校還得開班「教育」

台北市立博嘉實驗小學校長即將異動，有意參加校長甄選的對象遭該校教師會及家長會群起反對，關鍵在於擔心繼任校長缺乏實驗教育精神。但什麼是實驗教育？幾所實驗學校校長感慨，「實驗教育恐怕不是家長想像的那樣」，許多家長不明就理讓孩子擠進實驗學校，結果不適應而轉學的大有人在。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。