汽燃稅改革有望 交通部透露：朝重量或里程徵收研議

現行汽燃稅為隨車徵收，隨著電動車興起，再加上減碳能源話題受到各界關注，汽燃稅改革話題討論多年。交通部次長陳彥伯今上午在立院交委會透露，指已交代運研所研究，目前會朝向全車重量，或是里程徵收的方式進行研議。

立委李昆澤、林俊憲等人今上午在立院交委會時再度提及汽燃稅改革話題。李昆澤說，汽燃稅每年徵收高達530億元，是可以確保相關道路維護管理的費用，但最讓人詬病的是公平的問題，也就是無法反應車輛的使用量、道路使用量，這是汽燃稅隨車徵收的問題，若可以改成隨油徵收，不僅可以反映車輛使用量，還可以鼓勵購買電動車。

李昆澤也說，隨里程徵收，涉及車上的診斷設備，可能會增加車輛的安裝成本，交通部在面對社會大眾繳納汽燃稅時，應該要讓民眾知道相關公平性和相關經費來源使用方式，說明隨車徵收優缺點、隨油徵收、隨里程徵收的優缺點。

林俊憲則說，電動機車愈來愈多，逐年暴增，不用繳交燃料稅，但卻有使用道路，基於使用者付費的概念，既然使用道路，但大家就應該要共同分攤道路維護費，目前政府只補助購買電動車，卻沒有補助稅金，政府法令明顯跟不上時代。

陳彥伯表示，隨油徵收大概只會收到200億元，根據估算，如果要收到530億元汽燃稅，自用小客車每公升油價要應加3.7元，也就是將近4元。

陳彥伯說，考量徵收成效，里程徵收是未來走向，隨著科技進化成電動車後，車上設備可精準記錄，目前已交代運研所研究，會朝全車重量，或是里程徵收的方式進行研議。