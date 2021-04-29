別損失250元！ 農遊券使用期限只到明天 3.6萬張還沒用

台北市立博嘉實驗小學校長即將異動，有意參加校長甄選的對象遭該校教師會及家長會群起反對，關鍵在於擔心繼任校長缺乏實驗教育精神。但什麼是實驗教育？幾所實驗學校校長感慨，「實驗教育恐怕不是家長想像的那樣」，許多家長不明就理讓孩子擠進實驗學校，結果不適應而轉學的大有人在。

2021-04-29 08:03