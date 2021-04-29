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別損失250元！ 農遊券使用期限只到明天 3.6萬張還沒用

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
農委會去年7月首推出500萬張、每張250元的農遊券，農漁會農產品買氣旺。本報資料照片
農委會去年7月首推出500萬張、每張250元的農遊券，農漁會農產品買氣旺。本報資料照片

「農遊券2.0」使用期限只到明天，否則就會失效，農委會統計，截至昨天為止還有超過3.6萬張沒用完，農委會指出，每張「農遊券2.0」面額有250元，已經主動提醒部分登錄券數較多的民眾盡快使用，以免喪失權益。

農委會去年暑假發出500萬張面額250元的農遊券，今年春節前再加碼推出「農遊券2.0」，只要採買春節年貨，單日消費滿1000元，就送一張面額250元的農遊券，使用期限只到4月30日。

農委會主委陳吉仲今天出席立法院備詢前受訪表示，農遊券2.0大部分都已經用完，現在只剩下3萬多張，期待少數還有農遊券的消費者盡快使用。

農委會輔導處休閒產業科科長楊欣佳表示，今年年貨促銷加贈的「農遊券2.0」，總計發送約19.25萬張，截至4月28日為止，已經使用15.62萬張 ，約占整體81%，創造產值保守估計超過2.98億元

楊欣佳說，已經請客服針對一手機登錄券數較多者，這幾天主動去電提醒，避免有些民眾真的忘記使用。

農委會 年貨 春節

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