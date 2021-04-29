你一定體驗過！人生中被好友背叛的十個受傷時刻

後來的我們

「後來的我們依然走著，只是不再並肩了，朝各自的人生追尋了。」聽著〈後來的我們〉想著現在的我們怎麼會變成現在這樣？是從什麼時候開始的呢？

有沒有一種朋友，你們從前非常要好，好到你身邊的朋友都認識，也知道你們是麻吉閨密，但在某個時刻因為對方的背叛，你們就不像以前那樣要好了，即便覺得多麼可惜，卻都回不去了。

今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》帶大家來看看，你都一定經歷過——人生中被好友背叛的十個受傷時刻，提醒大家可以先拿起你的沙包與衛生紙，剛好可以陪伴你度過又怒又難過的時間。

10 不守約定出爾反爾

許多人跟朋友之間都會有很多大大小小的約定，當對方出爾反爾，其實重要的不是事情本身，是那種被背叛的感覺。

像是原本約定要一起達成的事情或一起要去的地方，有一天你卻發現他已經跟別人去了或達成了，這時候心裡都會很不是滋味，好像什麼東西被搶走一樣，空蕩蕩的。

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9 吃飯不揪搞排擠

不知道大家有沒有遇過朋友聚餐沒有叫你，但是下次聊天時還聊起那天的情況，以為你有在現場甚至有在他們的群組當下才赫然發現自己被排擠了...現場還要笑笑回應，真的是滿滿的心酸難過，誰能懂呢～

有些時候更殘酷的，就是他們根本沒有要跟你交流，完全就在聊自己開心，你就像被放生在旁邊一樣，真的讓人感覺背叛指數直線飆升啊！

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8 做錯事死不認錯

很多人對身邊朋友容易無限包容，就算對方做錯事，總會寬容的對待他，但是也有許多人因此無限上綱，認為反正會獲得原諒，做錯事情的時候堅決不認錯，一副理所當然的樣子，這種情況真的讓人非常失望，有時候只是想要一句道歉，有這麼難嗎？

甚至有些情況是，事實被爆出來多少才承認多少，如果好朋友抱著這種僥倖的心態，真的是最切心啊！

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7 借錢不還信用破滅

雖然很多人都會說，如果不想失去這個朋友，就絕對不要借錢給對方。但是日常生活中要實踐其實有點難，錢可以解決的都是小事，當朋友有難，多數人還是會想盡辦法幫忙。

但是有網友表示，曾經遇過在借錢之後，即便有談好還錢日期，對方不只沒有準時還錢，還不時在社交網站上PO出去遊艇玩樂的照片，甚至還有最近買的心頭好，讓人看了非常不舒服，感覺非常沒有誠意。

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6 不珍惜我送的禮物

無論是什麼時候，送給朋友的禮物絕對都是精心挑選，並希望對方能好好珍藏。不過有時候就會發生比較尷尬的情況，收到的朋友不一定也剛好使用得上。



像前陣子女藝人凱莉被網友爆出在蝦皮上公開拍賣《全明星運動會》藍隊隊員送她的手機殼、外套和藍隊的紀念口罩，雖然在IG澄清自己認為能讓愛散播出去，會比塞在小小的衣櫃裡更有意義，還是受到網友譴責。身為公眾人物確實比較容易被放大檢視，不過如果大家遇到類似情況，或許有更好的方法比如先知會一聲、不販賣而是捐給需要的人等，避免被發現時害朋友傷心啦～

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5 亂傳話背後嚼舌根

人生中最害怕的是那些你以為最懂你最了解你的人，在你毫無防備的時候狠狠的捅你一刀。

發現好朋友竟然在背後亂傳話，嚼你舌根大講你八卦，真的是欲哭無淚。能傷你最深的人，往往是最親近的人，這種情況不只會讓身旁其他人對你造成誤會，還會讓人不經意把這種背叛的感覺深深地烙在心裡，不敢再相信別人。





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4 慣性見色忘友

你身邊有沒有一種朋友，有了男朋友／女朋友之後就像人間蒸發一樣？有網友形容，這就好像辛苦把孩子養大卻要送人一樣，那種悲傷的心情相信大家都有過。

氣人的是明明是很好的朋友，卻把伴侶放在第一位，只有他們吵架的時候，才會想到你，甚至有人會拿朋友來填充約會前的空檔。回想以前像家人的朋友，卻因談戀愛變得非常陌生，就覺得被背叛了。

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3 搶走我的另一半

相信大家都有注意到近年演藝圈有非常多「歸ME」事件，像是之前謝忻、愷樂還有采子的新聞都鬧得沸沸揚揚，讓網友直呼真是日防夜防家賊難防啊！



想要介紹另外一半給閨蜜認識，順便幫忙鑑定，殊不知一個不提防，男友就變成別人的，愛情和友情同時失去，真的會傷得不輕，所以建議大家以後一定要慎重考慮啊！

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2 把我們的秘密說出去

秘密，說出去就不是秘密了。每個人身邊都總有幾個朋友是讓你們覺得最值得相信的人，可以讓你把心裡的秘密毫無保留的告訴他們。

但是有時候秘密繞了一圈又回到了你的耳邊，你就不得不懷疑那些你曾經相信的朋友，傷心難過的同時，也讓他們從此信用破產。



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1 滿口謊言都是在騙我

欺騙從來都是人際關係中最可怕的武器，無論在任何感情上最忌諱的就是不誠實，被重要的朋友欺騙更是心如刀割。

當對方滿滿都是謊言，到後來會開始懷疑真實的他是什麼樣的呢，哪些話能相信，哪些話又不能相信呢？甚至對於這個朋友感覺越來越陌生，想不起原本的他是怎麼樣的人了。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2020年04月26日至2021年04月25日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『被好友背叛的時刻』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」