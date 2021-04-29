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期待！ 彭啟明：5月中旬前 可能有較典型梅雨鋒面接近

聯合報 / 記者楊德宜／台北即時報導
這波最旺盛的對流雲帶，預計在中午前會東移。圖／取自氣象局網站
這波最旺盛的對流雲帶，預計在中午前會東移。圖／取自氣象局網站

天氣風險公司總經理彭啟明在臉書粉專「氣象達人彭啟明」表示，昨天開始接近台灣的這波鋒面，成果很不錯，昨天是以苗栗以北為主，昨天深夜到今天清晨擴展到南部，這兩天累積降雨以中部以北為較多，苗栗以北累積最多降雨已經到50-70毫米，台中、南投、彰化、雲林到嘉義，也有20-40毫米，台南高雄到屏東則較為零星，是4以來的最大一場降雨。

彭啟明說，雖然這對嚴重的乾旱來說，仍有很大差距，恐怕還需要五場以上類似全台降雨的雨勢，才有機會逐步解除西半部的限水燈號，但至少有一場累積的降雨，總算讓壓力不要那麼沉重。

他說，這波最旺盛的對流雲帶，預計在中午前會東移，台灣上空會顯著緩和，但仍有殘存的水氣，下午轉局部陣雨，晚上開始逐步轉乾轉晴，由於下過雨，後面有點東北風南下，晚上有點涼，目前北部18-19度，中南部20-22度，今天白天回幅度有限，北部約22-23度，中南部24-25度，東半部23-27度。

彭啟明說，明天開始顯著的轉乾，伴隨東風到偏南風，預計很快周末就到中午高溫30度以上的天氣，相對炎熱許多，和今天有顯著落差，要留意改變。

彭啟明表示，從周五到周末都將是典型的夏季天氣類型，中南部靠山區有些午後局部陣雨發展機會，和前幾天的午後陣雨類似，不算太多或很廣泛的午後雷陣雨。類似的天氣將持續到下周二，下周三、周四預期也有波類似的鋒面接近，這波仍不是典型的梅雨鋒面，還是像這波的春天鋒面，降雨的時間點及降雨程度仍有變動空間。

彭啟明說，好消息是，大趨勢上5月中旬前，有利於梅雨鋒面發展的條件正在逐步醞釀當中，可能在5月10日到15日間，台灣附近有波有利於梅雨發展的條件，可能會有較典型的梅雨鋒面接近，梅雨鋒面接近時間點及降雨量，裡面涉及到許多大尺度及中小尺度的變化，到目前為止科技上仍較難有超過一兩周以上的預估，只能從趨勢上來看，有時候對流雲系位置偏北，降雨有時候就落在海上，更需要定期的修正。

彭啟明 梅雨

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