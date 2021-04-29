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苗栗以北7縣市大雨特報！ 鄭明典：很顯著的一場春雨

聯合報 / 記者楊德宜／台北即時報導
中央氣象局發布大雨特報，今天白天鋒面通過，苗栗以北至基隆地區有局部大雨發生的機率。圖／取自中央氣象局網站
中央氣象局發布大雨特報，今天白天鋒面通過，苗栗以北至基隆地區有局部大雨發生的機率。圖／取自中央氣象局網站

中央氣象局發布大雨特報，今天白天鋒面通過，苗栗以北至基隆地區有局部大雨發生的機率。中央氣象局長鄭明典在臉書表示，昨天到今天很顯著的一場春雨，為春雨型態。

天氣風險公司總經理彭啟明在臉書粉專「氣象達人彭啟明」表示，這波降雨很不錯，降雨以中部以北為較多，苗栗以北累積最多降雨已經到50毫米以上，台中、南投、彰化、雲林到嘉義，也有20-40毫米，可以說是4月的最大一場降雨。

彭啟明說，預計較旺盛的對流雲系在中午前會東移，下午轉局部陣雨，逐步轉乾轉晴，晚上有點涼，明天開始逐步回溫，會有幾天炎熱的天氣。

中央氣象局說，今天白天鋒面通過及東北風稍增強，北部地區有陣雨或雷雨，中部及東北部地區有短暫陣雨或雷雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖有局部短暫陣雨或雷雨；北部地區及中部山區有局部大雨發生的機率，金門亦有局部較大雨勢。

今晚至明天北部及東北部早晚天氣較涼，東部、東南部及南部地區仍有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，午後山區有零星短暫陣雨。

氣象局 彭啟明 鄭明典 大雨特報

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