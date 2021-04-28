春季最後一道鋒面到 今晚到明天7縣市大雨特報

今年春季最後一道鋒面今晚到明天接近通過，中央氣象局說全台都有降雨機率，其中又以北部跟中部山區慎防大雨，稍早氣象局也針對7縣市發布大雨特報。

氣象局長鄭明典今上午預告，「很快雨區會往南」。氣象預報員葉致均說，鋒面今晚到明天白天通過台灣，又以明天雨勢最大，各地有陣雨或雷雨情形出現，中部以北跟東北部比較明顯，北部跟中部山區有局部大雨。

氣象局稍早也發布大雨特報，包含基隆市、新北市、台北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣，今晚到明天鋒面通過，慎防大雨。

葉致均說，明天下半天水氣就會減少，入夜雨停下來。明晚到後天剩花東跟南部有一些降雨。後天受到殘留水氣影響，全台午後山區留意零星降雨，其他地區偏穩定天氣。

至於該道鋒面是否能解渴，葉致均說鋒面影響半天到一天時間，不無小補，但離紓解旱災有一段距離，梅雨季才有辦法。在這波降雨中，中部雨量比南部多，明天累積雨量可達四十到五十毫米，為中部水庫稍稍解渴。

氣溫方面，葉致均說明天氣溫比較低，北台灣白天高溫廿十到廿三度，中部跟花蓮地區廿四到廿五度，南台灣廿六到卅度。明晚到後天清晨風速比較小，天氣又轉晴朗，容易有輻射冷卻，北台灣低溫下探十八度，其他地區廿到廿二度。

葉致均說，周六開始天氣轉好，僅花東有零星降雨，下周日到下周二東半部也有降雨，午後山區則對流旺盛。下周三會另一道鋒面影響，雨區落在北部、東半部跟中南部山區，屬於移動性鋒面，影響也是一天左右。