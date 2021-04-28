牛結節疹接種率98％ 剩2％野牛努力中

牛結節疹中央災害應變中心（應變中心）表示，今日各縣市牛結節疹疫苗注射再增5556頭，總計完成注射 16萬3691頭，累積達成率達98%，可有效防範大規模疫情發生。

其中，雲林縣也已全數完成，目前僅剩餘約2%野放牛隻，野性相當大，注射人員幾度險遭牛隻踢撞，危險性及困難度極高，部分牛隻也無法靠近，將採取圍堵或驅趕至定點的方式，並以注射人員安全為最優先考量之前提下，儘速完成該等牛隻疫苗注射工作。

應變中心表示，現階段除完成所有牛隻疫苗注射工作外，養牛業者也必須持續加強場內生物安全，管制人車進出，維持場內清潔及加強消毒作業，並於場內吊掛捕蟲燈，放置黏蟲板及保持周邊環境整潔，降低及控制病媒密度，以防控本病發生，並應隨時關注牛隻健康狀況。

此外，遇有異常情形即向所在地動物防疫機關通報，以利啟動後續防疫處置，防堵疫情蔓延，共同維護產業安全。