擴大原鄉服務...善牧推立體書 再現太巴塱部落樣貌

天主教善牧基金會今宣布，將承接花蓮縣卓溪鄉原住民族家庭服務中心，原住民家族外展服務範圍從原本的壽豐鄉、鳯林鎮、萬榮鄉、光復鄉、瑞穗鄉、玉里鎮、富里鄉，再擴大至卓溪鄉第8個鄉鎮，服務範圍涵蓋花蓮6成以上面積，服務對象也從阿美族擴展至布農族、太魯閣族及賽德克族。

善牧基金會自2015年起，與花蓮太巴塱部落的INA們一起工作，以刊物、文宣品紀錄祖先們留下來的生活智慧，保存並傳承阿美族文化，今年更進一步以立體書DIY、說故事的形式，與部落孩子、社會大眾分享部落生活樣貌。

善牧花蓮光復中心督導鄭惠美觀察，早在社會工作的概念進入前，部落已有一套解決問題的機制，並以家族為照顧系統或協調單位，因此善牧借重部落機制，以部落文化裡的元素來幫助族人，並體認到社工的角色並非「給予」，而是必須放下「社會工作者」的身分，成為「部落的孩子」與族人一起生活，才能與族人一起尋找更好的機會。

善牧光復中心社工林彥呈指出，這次則是透過立體書說故事的方式，分享部落生活樣貌，如以情人袋為包裝靈感，理由是情人袋為阿美族婚喪喜慶必帶的配件與傳情象徵，年輕女性會將檳榔放在心儀對象的情人袋中來表達愛意。

5/2起，善牧將分別在台東、屏東、台中、新竹與竹北等地舉辦講座，邀請民眾動手做、聽故事，一同體驗太巴塱INA與族人的生活智慧，民眾除透過報名講座擁有立體書外，只要捐款1200元，也可索取限量立體書套組，內含立體書、INA2.0手冊、由善牧「惟愛織心工紡」INA們手作的零錢包、台灣喜佳27周年愛心工藝作品暖心縮口包，限量300組送完為止。