家扶最新調查：遇不當對待 超過6成兒少選擇隱忍

據衛福部統計，2020年兒少保護通報數8萬2713件，再創歷史新高，開案數1萬2610件，也較前年度增加1500件。第9年推動「4月28日兒童保護日」的家扶基金會今公布兒少保護環境評估問卷調查，結果指出當兒少遭受不當對待時，超過6成會隱忍，約5成選擇道歉或原諒。

家扶基金會於3月03日至19日針對12到18歲兒少進行線上「兒少保護環境評估問卷」，總計回收6984份，有效份數6492份。在95%的信心水準下，誤差值為正負1.09%。

調查結果顯示，66.4%兒少若遭受到不當對待時，認為主動求助會傷害到身邊的人；另超過5成兒少認為被體罰後，會選擇跟對方道歉避免繼續遭受罰；有48.4%兒少表示，被體罰後若對方道歉則會選擇原諒，且年齡越小比例越高。

家扶基金會說，據衛福部2020年兒少保護資料統計，超過5成的施虐者是(養)父母、(外)祖父母、其他親屬及老師、保母等，施虐者若對不當管教以道歉了事、或習於體罰成惡性循環，不但失去教養的正向意義，更影響孩子認知並恐造成創傷。

家扶基金會「用愛包圍」計畫，第二度與格帝集團合作推廣兒童保護日，今年以「#NoMoreSorry」為主題，呼籲「阻止兒虐事件 微笑童年重現」，建立事前預防勝於事後補償的觀念，杜絕兒虐風險。

家扶說，民眾可透過社群軟體「#NoMoreSorry」濾鏡，就能在手機上模擬戴上口罩的畫面，同時選擇「聽見哭喊」、「看見傷痕」、「不當對待」3種不同訊息傳達的濾鏡框，提高大眾對兒少保護議題的重視，並同步在個人社群上發文分享，支持「#NoMoreSorry」行動。