口罩國家隊董座攝護腺肥大 微創術後續打拚防疫

華新醫材集團董事長鄭永柱有攝護腺肥大問題，去年攝護腺篩檢指數偏高，因忙於口罩生產，直到今年腹部有疼痛感，就醫確診腹股溝疝氣，手術切除，已返回工作崗位為防疫打拚。

童綜合醫院今天舉辦「雙機齊下、成功必達」感恩分享會，華新醫材集團董事長鄭永柱到場分享經驗，感謝醫療團隊治療。鄭永柱有攝護腺肥大狀況，去年更發現攝護腺篩檢指數偏高，但身為口罩國家隊的一員，忙碌於口罩生產與供給，直至今年因為腹部有疼痛並鼓脹感覺，就醫確診兩側腹股溝疝氣。

鄭永柱具有攝護腺癌家族遺傳病史，經由院長歐宴泉進行達文西兩側腹股溝疝氣修補暨根治性攝護腺切除手術，術後，攝護腺檢體也檢驗出癌細胞，一次手術解決三種疾病；鄭永柱術後隔日可下床，恢復良好，住院3天即出院返家休養。

疫情爆發以來，鄭永柱一直都很忙碌，歐宴泉建議他及時進行根除性切除攝護腺，避免癌細胞增生。鄭永柱表示，因年事已高，1小時要解尿一次，嚴重影響生活，感謝醫護團隊的照護，才能快速地恢復健康，並回到工作崗位上繼續為防疫打拚。

童綜合醫院今年屆滿50年，運用達文西進行手術已近9年，手術執行量超過3000例，因應民眾對於精準與微創醫療需求，4月再引進一台「第四代達文西機械手臂手術系統」。