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今年回收處理業發生8起火警 環保署辦從業人員教育訓練

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
環保署回收基管會顏旭明執行秘書滅火演練示範。圖／環保署提供
環保署回收基管會顏旭明執行秘書滅火演練示範。圖／環保署提供

環保署今與基隆市環保局、基隆市消防局，針對北區回收處理業舉辦「110年度北區回收處理業從業人員教育訓練」，課程內容包含消防安全、環保法規及職業安全衛生等，與從業人員進行說明及交流，並以今年1到4月回收處理業發生的8起火警為案例，加強解說防範火災及火災發生時因應作為，現場讓參加人員實地操作滅火器材，使與會人員更熟稔消防滅火器材使用，提升火災預防與應變水準。

環保署分析，今年發生的8起回收處理業火警，主因包含電線走火、貯存區起火、使用中的行動電源自燃及遭受周圍火災波及等。

環保署回收基管會執行秘書顏旭明表示，回收處理業資源回收物堆放期間，應特別注意可能引起火警的微小火源及電氣類火源，例如確實檢查所收受的資源回收物是否夾雜打火機等易燃物、員工不可隨意丟棄菸蒂、注意周邊環境是否有遺留火種或未滅餘燼、插頭及插座是否鬆動接觸不良、電路管線如老舊應汰換、電器產品不使用時應拔除電源插頭、回收的電器產品不要自行維修後使用、使用延長線時應注意延長線的額定電流容量等。

他表示，可在廠區內增設火警自動偵測警報設備，或利用熱顯像儀來偵測機械設備有無過載或過熱的情況；並定期檢查及保養設備，確保工作場所安全無虞。

火災 環保署

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