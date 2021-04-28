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35歲女吞膠囊只喝1口水 藥卡食道差點潰瘍穿孔

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
吞服藥物務必搭配足量溫開水，且應保持站姿或坐姿，以利藥物成功抵達胃部。圖／南投醫院提供
吞服藥物務必搭配足量溫開水，且應保持站姿或坐姿，以利藥物成功抵達胃部。圖／南投醫院提供

台中市一名林姓女子日前吞藥時僅喝1口水，感覺喉嚨卡卡，就寢時出現胸悶、胸痛等症狀，且有食物卡住的異物感，但她沒理會，隔天症狀未解，就醫後才發現藥物卡在食道中處，幸好及時清除，否則卡太久恐造成潰瘍，甚至食道穿孔。

南投醫院指出，35歲林女因飽受青春痘困擾，赴門診就醫後，返家服藥時，僅喝了1口水就吞下膠囊藥物，結果覺得喉嚨卡卡，甚至晚上在床上平躺時，還出現胸悶、胸口痛等症狀，而且覺得胸口總有食物卡住的異物感，隔天起床仍未緩解。

林女因持續感到不適，因此至腸胃科門診就醫，醫師透過內視鏡檢查發現藥物正卡在食道中處，就怕卡太恐致潰瘍，甚至食道穿孔，協助清除食道中沾黏的藥物，而清除後，胸痛症狀明顯改善，再開立製酸胃乳供其服用，以利緩解症狀。

南投醫院肝膽腸胃科醫師、院長洪弘昌說，藥物卡在食道上引起潰瘍不少見，藥物卡在食道也是造成藥物性食道炎的主要原因，其中膠囊類藥物容易黏著在食道壁上，四環黴素等抗生素、鐵劑、阿斯匹靈等止痛藥也易導致食道發炎或受損。

而吞服藥物時務必搭配足量溫開水，減少藥物卡在食道傷害黏膜，並避免立刻躺下休息，應保持站姿或坐姿，以利藥物成功抵達胃部；南投醫院也呼籲，服藥後若出現吞嚥疼痛、胸悶胸痛等症狀，應盡速就醫檢查，預防藥物性食道炎的發生。

南投醫院院長洪弘昌指出藥物性食道炎受傷位置。圖／南投醫院提供
南投醫院院長洪弘昌指出藥物性食道炎受傷位置。圖／南投醫院提供

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