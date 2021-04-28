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法藍瓷 X 馬祖酒廠 「夢幻藍眼淚」5月4日起限量千瓶預購

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
法藍瓷總裁陳立恆與「夢幻藍眼淚」。記者羅建怡／攝影
法藍瓷總裁陳立恆與「夢幻藍眼淚」。記者羅建怡／攝影

搶攻年輕市場，法藍瓷攜手馬祖酒廠5月4日起推出限量1千瓶的「夢幻藍眼淚」預購，法藍瓷總裁陳立恆表示，這是品牌酒瓶設計最便宜的入手價格，預購價11,700元，至於實際定價，陳立恆說，還未定，「因為很可能預購就售罄了」，暗喻增值空間大；內裝酒則是3年的馬祖大麴，馬祖酒廠總經理劉九銘指出，大麴愈陳愈香，搭配法藍瓷藝術瓷瓶，可傳家典藏。

法藍瓷日前舉辦命名活動，在九千多筆投票選中「夢幻藍眼淚」；在CNN列為世界奇景的「藍眼淚」爆發期、選在馬祖舉辦記者會，別具意義。陳立恆指出，這是法藍瓷第5個合作酒廠，設定客群在29~49歲的族群；據了解，十多年前皇家禮炮也曾請法藍瓷設計VIP酒禮，目前網路售價光空瓶已喊到1萬2千元。

馬祖酒廠也甫傳捷報，東湧陳高再奪二金，連年獲獎表現優異；連江縣長劉增應表示，已投資興建新廠，預計2024年完工，屆時年產值將可從7~8億元成長10倍以上，上看80億元。他說，第一眼看到夢幻藍眼淚，直覺「巧奪天工，讓人驚豔」。

劉九銘表示，為此合作耗時兩個月選酒，召集全廠年資20年以上的釀酒師組成品酒小組，在15桶原酒中選出1桶，最終3年大麴風味勝出；他說，馬祖沒有重工業，空氣和水質俱佳、溫度低，適合釀造業發展，且馬祖酒廠發酵天數是台灣酒廠的2.5倍，香氣與層次更優，而大麴酯含量高，年份愈久愈香醇，價格也愈高，更適合收藏。

此次的「夢幻藍眼淚」是法藍瓷與馬祖酒廠第三度合作，前兩款每只售價六萬多元起。設計師李光裕說，馬祖的藍眼淚、燈塔、花崗岩是發想元素，為了年輕化，採以更簡潔俐落的造型，設計出360度光浪環繞的意象，其深淺疏密的藍就有5種，他笑說，「真的是愈簡單愈困難」。

「夢幻藍眼淚」也創新採「抽籤選號」的方式，未來也將有「藍眼淚」相關系列推出，陳立恆說，但是售價一定會上調。

預購相關資訊可查法藍瓷官網，或總經銷承釀淳酒業臉書粉絲專頁，或電洽：02-2767-3320、02-2657-6605。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「夢幻藍眼淚」於馬祖發表。記者羅建怡／攝影
「夢幻藍眼淚」於馬祖發表。記者羅建怡／攝影
法藍瓷總裁陳立恆與「夢幻藍眼淚」。記者羅建怡／攝影
法藍瓷總裁陳立恆與「夢幻藍眼淚」。記者羅建怡／攝影
夢幻藍眼淚，預購優惠價11,700元，限量1,000件。圖／法藍瓷提供
夢幻藍眼淚，預購優惠價11,700元，限量1,000件。圖／法藍瓷提供
「夢幻藍眼淚」發布記者會出席貴賓（左至右）馬祖酒廠總經理劉九銘、承釀淳董事長謝承和、法藍瓷總裁陳立恆、連江縣縣長劉增應、連江縣議會議長張永江、馬祖酒廠董事長陳秀華。圖／法藍瓷提供
「夢幻藍眼淚」發布記者會出席貴賓（左至右）馬祖酒廠總經理劉九銘、承釀淳董事長謝承和、法藍瓷總裁陳立恆、連江縣縣長劉增應、連江縣議會議長張永江、馬祖酒廠董事長陳秀華。圖／法藍瓷提供

馬祖 法藍瓷

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