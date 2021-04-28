他認養陸童遭噓「浪費錢」想放棄 家扶小姐一句話讓愛心延續

許多人在行有餘力時，會選擇回饋社會，但在掏錢之前仍會多方考量。有網友就分享資助中國貧童的故事，稱自己曾經因為旁人觀點想取消認養，最後因家扶員工的一句話決定繼續，也讓他了解「原來自己是幸福的」。

原PO在學生時期就透過家扶基金會認養一個中國偏鄉兒童，儘管他當時並不富裕，半工半讀下仍堅持定期定額資助的做法，仍讓他感到快樂且滿足。不過選擇幫助中國兒童而非台灣人，親朋好友卻質疑「為何不幫助台灣人」、「幹嘛養中國人」、「浪費錢」，讓他感覺自己像「做錯事了」，久而久之便生出想取消認養的念頭。

所幸家扶基金會的小姐一句話點破迷障。原PO表示，當時那位小姐一句「雖然政治跟生活息息相關，但不應該凌駕在愛之上」讓他記到現在，也堅定他繼續認養的決心。他一路資助那位小孩到現在，看到孩子背後的故事，令他既慶幸自己衣食無缺，也不捨對方小小年紀卻生活困苦，靠每個月175元的補助金撐住整個家庭，並分享他在認養過程中學習到知足、惜福、愛無疆界，且「原來自己是幸福的」。

許多網友看完他的故事後，紛紛留言鼓勵「辛苦了，愛心是不分國界」、「謝謝你的善良」、「幸好你沒有取消認養，相信那位小孩會一直一直感謝你」、「不能決定自己的出生，但你的愛心讓他往成長的路似乎沒有那麼難過，超棒」。陸續也有人分享自己資助學童的經歷，有網友貼出認養小孩的臉，難過地說對方才9歲，「臉上的風霜應該比在座的大家都滄桑」。

後續原PO也說明為何未選擇幫助台灣小朋友，主要因為台灣的認養人數大於需要扶助的孩童，當時台灣的小朋友已全部被認養，若原PO堅持認養台灣孩童則需要等待1年配對，因此他最後選擇幫助國外的孩童。

不過仍有網友持反面意見，「我覺得身為同一個國家的人們希望你幫助跟你同國的小孩是滿正常的一件事」、「養虎為患」、「養活一個孩子之前，先確保能給他良好的教育環境吧」、「我還真的做不到養一個飛彈對著我們國家的小孩」、「台灣真的還有不少地方是需要大家幫助」、「台灣的小孩被認養完了，那可以幫幫台灣的老人嗎」。