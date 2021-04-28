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白玉藻礁遭偷排泥水 潘忠政怒：為何不直接勒令關廠？

聯合報 / 記者朱冠諭／桃園即時報導
近來疑似又有業者在桃園白玉藻礁偷排泥水，環保局調查後將以廢清法移送桃園地檢署偵辦。圖／讀者提供
近來疑似又有業者在桃園白玉藻礁偷排泥水，環保局調查後將以廢清法移送桃園地檢署偵辦。圖／讀者提供

桃園白玉藻礁長期遭泥水汙染，桃園市環保局多次稽查裁罰，也令其停工，但近來疑似又有業者偷排泥水，環保局與大園分局昨天前往海域蒐證，調查後將以廢清法移送桃園地檢署偵辦。藻礁公投領銜人潘忠政感嘆，該業者北礦實業已被多次裁罰，但這次被罰下次又犯，市府為何不直接勒令關廠？

潘忠政表示，4月1日和保育團體到白玉藻礁觀察藻礁生態時，發現海水混濁，藻礁區汙染嚴重，汙泥幾乎覆蓋了整個河道，他們從溪口往南走1公里都還看得到淤泥，目測影響範圍至少幾十公頃，有幾甲地以上面積，他今天看照片影響範圍看來更加擴大。

潘忠政說，淤泥對藻礁的影響非同小可，汙染嚴重程度僅次於毒水，雖然沙有可能會被海水捲走，但泥會附著在礁體表面的細孔上，如果細孔被又厚又密的汙泥塞滿，不僅可能造成藻礁死亡，小動物沒有了家，也直接衝擊生態。

潘忠政表示，這次排放泥水的北礦實業去年才因排放有毒物質遭罰，但每次換經營者就捲土重來，他批評環保單位不願意斬草除根，惡質廠商這次被罰下次又犯，為何不直接關廠？

藻礁 潘忠政

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