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父母催抱孫壓力大到不舉 年輕男求助性福門診恢復信心

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化醫院泌尿科醫師蔡卓榮說，低能量的體外震波用於組織，可以產生血管新生的效果，將低能量震波施用於陰莖海綿體上確實有助於改善勃起功能。記者林宛諭／攝影
彰化醫院泌尿科醫師蔡卓榮說，低能量的體外震波用於組織，可以產生血管新生的效果，將低能量震波施用於陰莖海綿體上確實有助於改善勃起功能。記者林宛諭／攝影

彰化縣32歲張先生被父母逼婚，好不容易結婚了，卻又被催促生小孩，讓他壓力極大下，竟然有勃起障礙，他害羞的找到衛福部彰化醫院性福門診，經過2個月的震波及藥物治療，重拾信心「堅硬如昔」，妻子也受孕了。

張先生因為是獨子，一直被父母逼婚，3年多前相親結婚後，父母繼續催著要抱孫子，常對他們夫妻說「肚皮怎麼靜悄悄、晚上工作不要含混」等，張先生對醫生說，他夾在父母的期盼及妻子的不滿中，日子很不好過，再加上工作壓力大，後來與妻子行房時，竟常不舉，或「抬頭」準備直搗黃龍時卻軟弱無力，像洩了氣的皮球，越想用力就越無力，衝鋒陣線只剩架勢，甚至連妻子都笑說「你只剩下尿尿功能」，讓他壓力爆表。

彰化醫院泌尿科醫師蔡卓榮說，張先生經抽血檢查，排除血糖、血脂及荷爾蒙等問題，也不是心血管問題，研判心理及生理障礙都有，開立治療「勃起功能障礙」的犀利士藥物提振信心，再以震波治療增進海綿體充血，6周療程後連早上起床都「升旗」了。

蔡卓榮說，醫界研究發現低能量的體外震波用於組織，可以產生血管新生的效果，將低能量震波施用於陰莖海綿體上確實有助於勃起功能的改善，他們購入德國的線性震波治療儀後開辦性福門診，主治男性勃起障礙、早洩及性慾低落等，在震波及藥物雙管齊下後，讓不少人得以再「提槍上陣」。

蔡卓榮表示，震波治療不是侵入性治療，是由醫師直接將低能量震波施打於患者陰莖表面，1周打1次，1次4000下，時間約10分鐘，整個療程6周，過程通常不會痛，也沒有副作用。

蔡卓榮說，抽菸、三高患者是男性勃起障礙的危險族群，也常因精神壓力引發勃起障礙，如能放鬆心情、緩解焦慮，同時戒除過量的吸菸及飲酒，維持正常的作息，大都能慢慢改善，若仍沒成效，可考慮震波治療，最好不要諱疾忌醫，早一點就醫，大部分患者都能獲致良好成效，尤其是年輕患者，效果通常很顯著。

彰化醫院泌尿科醫師蔡卓榮說，低能量的體外震波用於組織，可以產生血管新生的效果，將低能量震波施用於陰莖海綿體上確實有助於改善勃起功能。記者林宛諭／攝影
彰化醫院泌尿科醫師蔡卓榮說，低能量的體外震波用於組織，可以產生血管新生的效果，將低能量震波施用於陰莖海綿體上確實有助於改善勃起功能。記者林宛諭／攝影

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