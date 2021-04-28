15會員國參加 生物肥料與生物農藥國際研討會今展開

農委會與亞洲生產力組織(APO)連續第5年合作，舉辦「第5屆APO生物肥料與生物農藥國際研討會(ICBB)」，共計15個會員國共襄盛舉。延續前4屆研討會成果，本屆針對農業微生物資材的行銷與商品化進行研討，完成從政策法規到商品普及，實現亞太地區安全農業的產業化。

農委會表示，根據MarketsandMarkets公司調查，全球生物肥料市場109年的規模為23億美元，到114年預估規模達39億美元；生物農藥市場規模則到114年將高達85億美元，顯示未來生物肥料與生物農藥國際市場的重要性及龐大的發展潛力。為拓展國內相關產業的國際市場及瞭解其管理規範，農委會於104年舉辦的「生物農藥與生物肥料國際研討會」中提出區域性產業發展與合作構想，即向APO倡議辦理5年期「APO生物肥料與生物農藥國際研討會(ICBB)」計畫，並獲同意。

農委會表示，105至108年的研討會分別完成各階段任務，涵蓋各國法規與管理、新技術研究與應用、市場需求與發展、教育訓練及區域合作等。原訂於109年舉辦的第5屆ICBB，因為受到新冠肺炎疫情影響，延至今年改採國內實體會議與國外視訊方式同步進行。

農委會說，包括孟加拉、斐濟、印度、印尼、伊朗、日本、馬來西亞、蒙古、尼泊爾、巴基斯坦、菲律賓、斯里蘭卡、泰國、越南等49位國外學員，以及我國30位學員、40位觀察員參與；除聚焦微生物資材的商品化和行銷，也將檢視歷屆會議成效，俾有助於落實推動生物肥料與生物農藥的普及運用。

農委會表示， 5年期的研討會計畫結束，未來將可透過「亞太地區生物農藥與生物肥料資訊平臺(APBB)」，持續進行生物肥料與生物農藥政策法規、研發成果及商品等資訊交流，提高台灣在生物肥料及生物農藥領域國際能見度，彰顯我國為亞太地區永續農業發展所作的貢獻。