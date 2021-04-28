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郵局擬延長營業時間 員工酸：乾脆24小時營業

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
現行郵局營業時間為上午8點半至下午5點，中華郵政公司近期研議想要把營業時間改成上午9點至下午6點。圖／報系資料照
現行郵局營業時間為上午8點半至下午5點，中華郵政公司近期研議想要把營業時間改成上午9點至下午6點。圖／報系資料照

有網友在PTT八卦版上爆料，指原本郵局營業時間為上午8點半至下午5點，不料近期中華郵政公司卻研議想要把營業時間改成上午9點至下午6點。這樣的「研議」一出，立刻引發郵局員工不滿，怒批乾脆開24小時，民眾最方便，還說難怪被叫血汗郵局。

根據民眾提供的公文，內文提到為了紓解郵務用郵尖峰時段人潮，以及提供雙薪上班族的用郵需求，請評估全區郵局開始營業時間由上午8點半，調整為9點；部分營業時間至下午5點或是5點半者，結束營業時間調整為下五6點；至於營業時間超過下午6點者，仍維持現行營業時間。

此外，公文還提到，去年郵務收入月平均150萬以上，也就是用郵量大的郵局，評估延長營業時間的可行性。並請於5月14日前填報調查表。

不過此舉也引發郵局員工不滿，直言大家也是雙薪家庭，如果需要接送幼童等等，生活品質大打折 ，且現在已設置非常多i郵箱，不就是要供非營業時間使用，如果又要延長營業期間，根本互相矛盾。

此外，也有員工反映，銀行營業時間為上午9點至下午3點半，只有郵局想要延長營業時間，若改成改9點上班，那原本上午8點半趕辦事的民眾不便；況且原本就有周六營業的郵局跟延長營業期間的郵局。

也有員工諷刺，乾脆開到晚上10點，，體諒上夜班的民眾，不然乾脆開24h，民眾最方便。

對此，中華郵政副總郭純陽表示，目前本來在都會地區就有部分郵局的營業時間是延長至晚間七點，台北北門郵局甚至是營業到晚上九點，由於一個企業的業務應該要貼著民眾需求，這也是金融服務業要做到的事情，所以調整營業時間勢必要，且重要的事。

不過郭純陽也提到，調整營業時間還只是內部研議階段，會考量第一線管轄局的意見，以及當地社會民眾需求，目前還沒有定案，也沒有時間表。

有網友在PTT八卦版上爆料，指原本郵局營業時間為上午8點半至下午5點，不料近期中華郵政公司卻研議想要把營業時間改成上午9點至下午6點。圖／擷取自PTT八卦版
有網友在PTT八卦版上爆料，指原本郵局營業時間為上午8點半至下午5點，不料近期中華郵政公司卻研議想要把營業時間改成上午9點至下午6點。圖／擷取自PTT八卦版

郵局 中華郵政

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