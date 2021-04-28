桃機表揚26位服務楷模 感謝機場大聯盟成員共同努力

去(2020)年受全球疫情肆虐影響，導致台灣最重要出入境國門桃園國際機場旅運量大減，儘管旅客人數變少，但身處邊境第一線的「桃園機場服務大聯盟」各單位工作人員，除謹慎執行各項新增的防疫作業時，原有高標準的服務品質更絲毫不妥協，同仁都在崗位上以最大的熱忱，用心提供每一位旅客有溫度且賓至如歸的服務。

本次桃園國際機場共評選出12類、26位來自機場各單位的服務楷模，優良事蹟不勝枚舉，其中航警局保安警察大隊員警吳俊橋，疫情期間認真執行勤務，多次阻止意圖在航廈遊盪的入境旅客，並勸導盡速搭車前往檢疫處所，去年3月一名男子開車至機場園區並在車上吞服大量藥物，吳員接獲家屬報案後，機警透過監視器及時尋獲車輛，並緊急通報119，將已陷入昏迷的男子送醫救回一命，成功防止悲劇也挽救了一個家庭免於破碎。

身處邊境防疫最前線的疾管署北區管制中心護理師羅依玲，憑著過去處理各種重大疫情經驗，在第一線認真執行檢疫工作，更多次支援類包機、醫療專機專案，圓滿完成任務，也主動提供入境旅客及機場同仁正確防疫觀念，提升國門防疫成效。聯新醫院機場醫療中心護理師陳思穎同樣致力防疫工作，成功協助醫師從轉機外籍旅客中找出疑似染疫者，並協助後送醫院採檢確診，防止更多同機旅客遭受感染，此外還曾多次在機場發揮專業，把握黃金時間以心肺復甦術緊急救援因疾症昏倒無呼吸心跳的民眾，成功在鬼門關前挽救生命。

防疫計程車司機廖迫發，不畏辛苦認真執行載運入境旅客至居檢處所任務，負責用心且友善的態度深獲多位旅客肯定，此外在入境旅客爆高峰期間，放棄出車賺錢機會主動協助其他司機清消車輛，協助車隊順利完成疏運任務。信實公司環保助理員黎珍香用心落實機場公共區域清消，提供旅客及工件人員乾淨安全的航廈空間，也積極教導新進同仁清消技術，提升防疫成效，此外多次協助旅客尋回遺失物，並貼心主動攙扶行動不便及年長旅客進入廁間讓他們可以順利如廁，暖心有溫度的服務獲得旅客的感謝與誇讚，也提升了機場的服務品質。

另外，采盟免稅商店客服人員傅寧在桃園機場戰戰兢兢迎接全球轉機旅客到來時，自告奮勇擔任首批防疫禮賓專員，在國際疫情嚴峻期間，每日盡心盡力服務轉機旅客，滿足旅客用餐購物需求，除以同理心安撫轉機旅客緊張、不安的心情，並時常主動關懷年長旅客，讓各國旅客了解政府防疫作為，更親身體驗桃園機場的優質服務。良福保全小組長林淯淋工作認真且態度友善，多次主動關懷航廈內身體不適的旅客，提供輪椅、熱水等協助，更於一位年高行動不便的外籍年長婦女因故多日滯留機場期間，在旁協助陪伴至其親屬來台接應，獲得家屬的讚揚與感謝。

中華航空督導員陳曉芬在桃園機場負責櫃檯報到、登機、航班異常作業等業務，地勤資歷豐富且工作認真，除真誠對待每一位旅客，更領導同仁讓華航地勤團隊多次超越其他各國航空公司，獲所代理的多家外籍航空評比為全球最佳服務第一名榮耀。長榮航空副督導嚴正宇、運務員陳昱睿也秉持專業，多次熱心協助有各種急迫困難的旅客解決問題，讓他們得以順利返家或安心踏上出國旅程，獲得一致好評!而除了上述的多位楷模外，還有其他包含台灣虎航、外交部領事局機場辦事處、兆豐銀行、昇恆昌免稅店、桃園航勤、環宇商務中心、觀光局、防檢局、海關、移民署等單位的優良服務楷模，都在各自崗位上以客為尊，兢兢業業透過專業與用心，提供每一位旅客最優質、最有溫度的良好服務，也讓桃園機場優異的服務品質多次在國際評比中獲得肯定。

桃園機場公司總經理但昭璧表示，新冠肺炎疫情雖然對桃園機場營運影響甚大，但機場公司化危機為轉機，超前部署積極推動各項硬體建設的更新與建設，也持續精進各種服務設施與作為，機場各單位員工們更堅守在第一線崗位上用心對待旅客，讓每個旅客都能感受到賓至如歸，他感謝每一位獲獎楷模的付出，也期許未來疫情趨緩，邊境解封全球旅運量恢復後，能有更多來自國內外的旅客來到桃園機場，除了享受更新穎、舒適的航廈設施，並親身體驗機場服務大聯盟所有服務同仁展現台灣最棒的人情味，留下旅程中最美好的體驗與回憶。

109年度臺灣桃園國際機場服務楷模獲獎名單

海關最佳服務人員

財政部關務署臺北關

蔡淳如

移民署最佳服務人員

移民署國境事務大隊

王晏翎

疾病管制署最佳服務人員

疾病管制署北區管制中心

羅依玲

動植物檢疫最佳服務人員

行政院農業委員會動植物防疫檢疫局新竹分局

鄭宗興

航警局最佳服務人員

航空警察局

吳俊橋

第一航廈航空公司櫃檯

最佳服務人員

(3名)

中華航空

陳永正

台灣虎航

王玟心

長榮航空

嚴正宇

第二航廈航空公司櫃檯

最佳服務人員

(3名)

中華航空

陳曉芬

長榮航空

王會宇

長榮航空

陳昱睿

第一航廈綜合服務

最佳服務獎

(4名)

聯新國際醫院

許詩典

桃園航勤

黃彥翔

良福保全股份有公司

林淯淋

外交部領事事務局

鍾國人

第二航廈綜合服務

最佳服務獎

(4名)

聯新國際醫院

陳思穎

信實集團

黎珍香

觀光局旅客服務中心

朱美慧

桃園機場排班計程車

廖迫發

第一航廈商業服務

最佳服務獎

(3名)

昇恒昌股份有限公司

李苡甄

兆豐國際商業銀行

藍雅玲

兆豐國際商業銀行

李宥瑪

第二航廈商業服務

最佳服務獎

(3名)

環宇商務股份有限公司

楊元慧

兆豐國際商業銀行

劉雅雯

采盟免稅商店

傅 寧

桃園國際機場公司最佳服務人員

公共事務暨行銷處