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小五童習慣斜眼看人 就醫發現元凶為握筆姿勢不良

中央社 / 台北28日電

1名林姓小五男童突然習慣斜眼看人，爸媽不解孩子從何學會怪異舉動，直到學校視力檢查才發現男童右眼視力只剩0.1，左眼視力卻正常，急赴眼科求助，得知視差元凶是握筆姿勢不良。

收治林小弟的書田診所眼科主任醫師顏敏芳今天在記者會中表示，林小弟在小學三年級視力檢查就發現右眼近視度數125度，視力0.6，左眼遠視50度，視力1.0，沒想到短短2年內，視力不良的右眼持續惡化，度數增加至350度，裸視視力僅有0.1，左眼仍維持遠視，視力1.0。

顏敏芳說，近年在眼科門診觀察，發現雙眼不等視學童增加，當兩眼近視度數相差度200度以上，雙眼視覺焦點不易融合，立體感不好，視覺焦點不易集中、易疲勞，可能影響學習或精細動作變差。

造成視差的原因到底是什麼？顏敏芳說明，雙眼不等視原因除先天因素，也可能與近距離用眼習慣、姿勢不良有關，以林小弟而言，就是因為握筆姿勢不對，習慣歪著頭寫字，另外趴著邊看書也可能會讓兩眼度數加深速度不一，出現度數差距，習慣用單眼視物，就會造成視覺不平衡容易頭暈。

顏敏芳說，林小弟的右眼在接受散瞳劑治療後不見成效，且視差過大無法配戴有框眼鏡。視力不平衡，飽受單眼看東西之苦，經評估決定讓林小弟單眼配戴角膜塑型片，配戴後兩眼裸視都可達1.0，立體感也較好，解決只靠單眼的情況，且右眼近視度數終於不再增加。

角膜塑型鏡片除適合雙眼不等視患者，度數增加過快、無法忍受散瞳劑畏光的副作用，及喜好運動的近視患者也可考慮使用。主要在晚上睡眠時間配戴，矯正角膜弧度，達到矯正視力，控制度數增加的效果，隔天睡醒取下角膜塑型片後，不用配戴任何鏡片就擁有清晰視力。

顏敏芳提醒，因為角膜塑型鏡片依個人角膜狀況訂製，所需費用較高，而且清潔觀念也很重要，對於年紀較小的學童，家長須適時的協助；同時每2至3個月定期回診，由醫師檢查鏡片清潔度、角膜健康狀態及度數是否穩定，確認是否適合繼續配戴。

視力 近視

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