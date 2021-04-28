快訊

2名機師小孩就讀！華航染疫延燒 桃園西門國小2班級停課一周

聽新聞
test
0:00 / 0:00

妙齡女紋眉長50多顆病毒疣 醫：器械只用酒精消毒不夠

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
台中市一名20多歲女子紋眉後，在眉毛及頸部長出50多顆小肉芽。記者黃寅／攝影
台中市一名20多歲女子紋眉後，在眉毛及頸部長出50多顆小肉芽。記者黃寅／攝影

台中市一名20多歲女子紋眉後，在眉毛及頸部長出50多顆小肉芽，皮膚科醫師鍾佩宜診斷發現患者因紋眉在眉毛部位的真皮層造成傷口，可能透過紋眉器具感染了具傳染力的病毒性的扁平疣，加上病人手部亂抓，再將病毒再擴散至頸部所致。後來經過「液態氮冷凍治療」及塗抹A酸之後，才控制住病情。

茂盛醫院皮膚科醫師鍾佩宜說，病毒疣最常長在手腳趾，極少長在臉上，經詢問，病人說年前曾去紋眉，這些小肉芽是在紋眉後的幾個月內陸續冒出。鍾佩宜提醒病患切忌再亂抓，否則會傳染給他人或是造成自身不同部位的一再交互感染。

她說，因為病毒疣數量很多，治療期拉長，原本建議病人採用自費的雷射治療，較不易色素變化並能較快痊癒，但病人選擇健保支付的液態氮冷凍治療方式，副作用是會起水泡，接著再塗抹A酸來進行治療。

鍾佩宜說，紋眉的原理其實就是在眉毛的部位進行「刺青」，把染料用針具刺進皮膚的真皮層。臨床上較常遇見患者因不滿意刺青的形狀、外觀，才會前來就醫，通常醫師會建議採用雷射方式來修整。另外，刺青會在皮膚上造成傷口，以致於發生感染的問題，如發生疱疹病毒引發小水泡的感染；再者，刺進真皮層的染料也可能誘發過敏。

她說，病毒疣也跟病人的免疫力有關，通常是小孩、老人、糖尿病因免疫力較弱，容易中招。年輕的病人若較晚睡、作息飲食都不正常，也恐無力抵住病毒入侵。建議民眾調理好身體之後，再去紋眉、刺青，避免因免疫力下降感染了病毒疣。

另外，病毒疣非常難消滅，一般酒精殺不死，需要用紫消燈至少照射30、40分鐘以上，才能徹底殺死病毒。但坊間業者並不懂這點，只以酒精消毒。再者，多個消費者使用同一套染料，也有被污染的可能性。

因此，衛福部108年頒佈「刺青紋身紋眉等消費行為之注意事項」，請業者自主管理，例如應使用一次性的針具與染料，每次為病人施做時要戴手套，也要注意病人施做部位有無傷口。這些也都是民眾在紋眉、刺青前要注意的事項。

台中市一名20多歲女子紋眉後，在眉毛及頸部長出50多顆小肉芽。記者黃寅／攝影
台中市一名20多歲女子紋眉後，在眉毛及頸部長出50多顆小肉芽。記者黃寅／攝影

刺青 醫師 患者

延伸閱讀

國際大麻日 南警查獲刺青店開毒趴

常腹瀉、傷口慢好…免疫力低下病毒易入侵！醫師教從生活型態5方面調整

父子都是人體畫布？貝克漢家眾男裸體比一比 刺青滿身

高雄愛河發現浮屍 刺青男沒穿衣服疑溺水死亡

相關新聞

失蹤的高氣壓出現！ 鄭明典曝壞消息：南部恐又乾熱

今年以來結構最好的鋒面今天報到，有望為中南部帶來降雨。此外，梅雨季即將到來，民眾也很期待能夠為水庫解渴。不過稍早中央氣象...

這樣簡單的拉丁餡餅 拉近了他與餓的距離

這餅到底有什麼魔力？讓這個拉美人如此癡迷？

60歲男睡覺揍妻子 竟是癲癇發作

一名60多歲李先生晚上睡覺時突然大吼大叫，還對妻子拳打腳踢，症狀持續兩年，造成困擾，他到醫院就診，檢查後發現他有所謂的「...

桃機表揚26位服務楷模 感謝機場大聯盟成員共同努力

去(2020)年受全球疫情肆虐影響，導致台灣最重要出入境國門桃園國際機場旅運量大減，儘管旅客人數變少，但身處邊境第一線的...

妙齡女紋眉長50多顆病毒疣 醫：器械只用酒精消毒不夠

台中市一名20多歲女子紋眉後，在眉毛及頸部長出50多顆小肉芽，皮膚科醫師鍾佩宜診斷發現患者因紋眉在眉毛部位的真皮層造成傷...

CSD中衛X火神的眼淚公益聯名款口罩PChome 24h購物也有

CSD中衛每次推出的聯名口罩總是美得讓人目不轉睛，繼momo購物網之後，PChome 24h購物宣布將於5月4日中午12...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。