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拉麵控請筆記！10間討論度最高的人氣拉麵你跟上了嗎？

聯合新聞網 / 食力Foodnext
圖/食力Foodnext
圖/食力Foodnext

【撰文＝《食力》編輯部】

濃郁的湯頭、Q彈有勁的麵條，再配上肥瘦合度的一大塊叉燒，那滋味光是想像都令人口水直流！《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤全台拉麵最近3個月內的網路聲量表現，帶你了解10大拉麵店家網路聲量排行情形，到底網友們最愛討論的拉麵話題是什麼？誰又是網路聲量人氣王？

網路聲量人氣王 「一蘭」道地的口味讓網友排隊也願意

說到拉麵店，網友必提「一蘭」、「一風堂」或「花月嵐」，不只霸佔榜上前三，討論聲量也幾乎並駕齊驅。且自從號稱台灣人到日本必吃的一蘭拉麵來台展店後，至今仍吸引大量的人潮，就有網友提問「到底什麼

至於第3名的花月嵐則以「蒜」聞名，招牌大蒜拳骨拉麵獲得多人激推，網路上就有人提出「花月嵐在蒜頭超貴時去吃很爽啊」、「蒜味強而有力」、「大蒜吃到飽」等回應。

（圖片來源：OpView社群口碑資料庫提供）
（圖片來源：OpView社群口碑資料庫提供）

拉麵的湯頭至關重要，叉燒也是靈魂人物！

說到拉麵，網友們最在意的還是「湯頭」，而各個口味的湯底各自有其擁護者，清淡、濃郁也都有所好，豚骨、醬油、味噌則是網友們認為的基本款。另外，近期於拉麵界突然爆紅的口味「雞白湯」成為網路討論焦點，被說是「異軍突起」，就有不少人以雞白湯拉麵作為主題分享心得、店家評比。

一碗拉麵除了湯頭至關重要，「叉燒」也可說是靈魂人物，肉多的拉麵直接加分，「大塊、厚實又軟嫩」、「吃下去入口即化」的叉燒則無人能拒。而討論度第3名的「麵條」也是網友們評比拉麵的重要條件之一，作為拉麵中的主體，不管粗細還是軟硬都有人愛，而能選擇「麵條軟硬度」的拉麵店也成為網友們推薦前往的原因之一。此外，拉麵中不可少的畫龍點睛之筆還有「溏心蛋」與「辛香料」，尤其溏心蛋「外嫩內稠」的口感就頗受到網友們的歡迎。

網友最在意拉麵的「湯頭」，討論數來到將近20000則。（圖片來源：OpView社群口碑資料庫提供）
網友最在意拉麵的「湯頭」，討論數來到將近20000則。（圖片來源：OpView社群口碑資料庫提供）

從雨後春筍般冒出的拉麵店家與拉麵店外總是長長的人龍，就可看出台灣人對於拉麵的執著與喜好，看完網友們對於拉麵的各種討論，你是否也有了自己心目中的拉麵地圖了呢？趁著天氣還沒完全進入酷暑，快快來一碗熱呼呼、香噴噴的拉麵吧！

審稿編輯：林玉婷

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