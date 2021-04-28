CSD中衛X火神的眼淚公益聯名款口罩PChome 24h購物也有

CSD中衛每次推出的聯名口罩總是美得讓人目不轉睛，繼momo購物網之後，PChome 24h購物宣布將於5月4日中午12點開賣「CSD中衛 X 火神的眼淚」公益聯名款平面口罩，每盒10片裝售價250元，每人限購一盒，想要收集特殊限定款口罩的消費者記得鎖定時間。

本次CSD中衛特別為消防職人劇《火神的眼淚》設計限定款口罩，運用劇中「煙、火、水」三元素作為主軸，透過視覺設計做出色彩層次變化，底色搭配沉穩的深藍色，象徵消防人員面對災難時沉著應戰的精神，而且每片渲染設計皆不同，更別具獨特風格與意義，低調奢華的限定款式，勢必再度引爆時尚潮流。售出的每盒口罩將提撥100元公益金，支持陽光基金會及中華民國兒童燙傷基金會，一同關懷社會，期望帶給大家更多正面的啟發與能量，在為自己挑選有特色的口罩穿搭時，還能做公益獻愛心。 PChome 24h購物將於5月4日中午12點開賣「CSD中衛 X 火神的眼淚」公益聯名款平面口罩，每盒10片裝售價250元，每人限購一盒。圖／PChome 24h購物提供