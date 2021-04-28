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您手上的農遊券用完了嗎？倒數3天還有3.87萬張還沒用

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
農委會去年7月首推出500萬張、每張250元的農遊券，農漁會農產品買氣旺。本報資料照片
農委會去年7月首推出500萬張、每張250元的農遊券，農漁會農產品買氣旺。本報資料照片

您手上的農遊券用完了嗎？去年因為新冠肺炎疫情消費停滯，農委會在去年暑假期間發出每張250元的農遊券，促進消費的效果不錯，今年春節前再加碼推出農遊券2.0版，每張250元4月30日前要用完，但至今僅使用八成，還有幾天，農委會提醒消費者，手上有農遊券盡速用完，不要放棄自身權益。

根據農委會原先的規畫，出農遊券2.0版當初是為了鼓勵民眾繼續到農漁會、指定的農民銷售據點，採買春節年貨，展售活動單日消費金額滿1000元，就送一張250元的農遊券，一人限領一張，當時預計要發66萬張，預算1.65億元，預算來自農委會農村再生基金預算，以及所屬各單位的行銷費用。

但根據農委會統計，最後在期限內採買獲得農遊券發出了19.25萬張，數量不到原先規畫的三分之一，截至4月27日為止，已經使用了15.38萬張 ，占比約80%；眼看使用期限就要到，還有3.87萬張還沒有使用。

農委會輔導處休閒產業科科長楊欣佳表示，已經請客服人員針對手機登錄券數較多的消費者，這幾天主動去電提醒使用，以免有些民眾真的忘記使用，不要放棄自身權益。

為了鼓勵民眾採買年貨，去年從12月25日起到2月10日小年夜為止，農委會一共舉辦六場消展售活動，滿足民眾採買春節年貨需求，消費者只要到指定的農產品銷售據點、農產嘉年華合作電商平台，以及農漁會消費，消費滿1000元，就會送一張250元農遊券，一個身分證字號，只能領一次；消費者購買後，在消費的攤位現場掃專屬APP，消費者填寫個資，同時上傳消費發票供查詢稽核，今年3月2日農遊券就會發送到消費者手機，這張250元的農遊券可以使用到4月30日。

農委會去年7月首推出500萬張、每張250元的農遊券，幾乎只要登錄就可取得，到使用截止9月17日止，農遊券使用440.86萬張，使用率88.17%，農委會統計帶動效益超過44.25億元；後來再推農遊券2.0鼓勵購買國內農產品，要先消費超過1000元，每個身分證號碼限領一張，當時農委會推估，農遊券2.0會創造9.5億元效益。

哪裡可以使用農遊券：https://eticket.coa.gov.tw/LunarNewYear

農委會 年貨 春節

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