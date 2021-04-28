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台東上午連六震 全是淺層地震 最大規模4.6
台東縣海端鄉今天4時27分起至8時8分已連續發生6起規模4.0以上地震、最大4.6，6起地震深度全都是5公里淺層地震，最大震度為高雄桃源4級。
根據中央氣象局地震測報中心資料，今晨4時27分發生規模4.0地震、深度5公里，震央在台東縣海端鄉。各地最大震度為台東縣利稻、高雄市桃源3級，花蓮富里、嘉義縣番路2級、台南市新化1級。
隨後同樣在台東海端鄉又陸續發生五起地震，第二震5時48分規模4.1，第三震5時56分規模3.7、第四震6時10分規模4.6、第五震7時35分規模3.9、第六震8時8分規模3.7。
氣象局地震測報中心課長邱俊達表示，這個區域隔幾年就會出現這種密集的地震，上一次發生是105年，預期3天內這個地區仍可能出現規模三以上的地震，但不會太大。
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