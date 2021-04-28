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60歲男睡覺揍妻子 竟是癲癇發作

聯合報 / 記者張睿廷／新北即時報導
李君右指出，病人睡眠時發生癲癇，肢體會不自主亂動，嚴重時恐會打傷床伴，若有此症狀應盡速就醫，以專業藥物解決問題。圖／三峽恩主公醫院提供
李君右指出，病人睡眠時發生癲癇，肢體會不自主亂動，嚴重時恐會打傷床伴，若有此症狀應盡速就醫，以專業藥物解決問題。圖／三峽恩主公醫院提供

一名60多歲李先生晚上睡覺時突然大吼大叫，還對妻子拳打腳踢，症狀持續兩年，造成困擾，他到醫院就診，檢查後發現他有所謂的「癲癇波」以及「快速動眼睡眠行為障礙」，在專業藥物治療下，終於控制病情，夫妻兩人睡眠品質獲得改善。

李先生睡覺時經常說夢話，一下大吼一下亂叫，手、腳還會不自覺亂踢，妻子常因此遭受波及，本以為只是當時壓力大，過一陣子就會自然好，未料這樣的狀況持續2年，妻子帶著李先生到三峽恩主公神經內科就診。

三峽恩主公醫院神經內科醫師李君右表示，經睡眠腦波檢查及睡眠多項生理檢查，發現病人腦部有不正常放電情形，也就是所謂的癲癇波，使病人睡眠時發生癲癇，肢體不自主亂動。另說夢話情形是因病人同時有典型「快速動眼睡眠行為障礙」，他們決定以以抗癲癇及快速動眼睡眠行為障礙的藥物治療，直到病人症狀完全消失。

李君右指出，睡眠中的癲癇和快速動眼睡眠行為障礙不算罕見疾病，但兩種病況同時出現則較少見。癲癇會在清醒或睡眠時發作，其中有一類大腦額葉不正常放電的癲癇特別容易在睡夢中發作，這種癲癇大多在年輕時就發病，但也有少部分在成年後才發病。

典型發作會造成睡眠中肢體如舞蹈般大幅度擺動，甚至衝下床，過程持續數秒至數分鐘，發作過程中病人可能稍微甦醒而意識到自己的情形，也可能整個發作過程完全無意識，通常用抗癲癇藥治療即可控制。

李君右說，快速動眼睡眠行為障礙則常見於中老年的男性，這個疾病的病人因為在快速動眼期有肌肉張力異常增加的情形，睡覺作夢時會把夢境中說的話、唱歌、打鬥、逃跑動作表現出來，病人則完全不知道自己行為，發作時通常伴隨大量肢體動作，有時就會造成自己或床伴受傷，該病同樣可在用藥後得到大幅度的改善。

李君右建議，睡眠障礙疾病五花八門，保持良好的睡眠習慣，像增加白天日照時間、睡前避免玩手機、看電視或飲酒、養成規律運動與作息等可改善睡眠問題，但是諸如睡眠癲癇、快速動眼睡眠行為障礙或睡眠呼吸中止症等疾病，則需進一步接受檢查與專業治療才能改善。

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